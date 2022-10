"Se amarraron con mecates cuando el río se los llevó", relatan drama que se vivió en Las Tejerías

La dirigente juvenil de Acción Democrática, Evelyn Pinto reveló parte del drama que se está viviendo en Las Tejerías, el pueblo donde creció en el estado Aragua, ante desborde del río.

"El mercadito, El matadero, La Hoyada, el barrio El Béisbol, Los Palmares, La Cañada, la zona industrial y parte de la invasión fueron de las zonas más afectadas", informó en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

De igual forma, señaló que se cayeron las torres eléctricas y telefónicas, lo que dificulta aún más las labores de rescate.

"Cuando iba caminando por el pueblo me encontré a una profesora que me dio clases en el liceo y me abrazó llorando porque no encontraba a sus nietas. Hay muchos niños desaparecidos", añadió.

En este sentido, afirmó que hay más personas fallecidas y desaparecidas que las cifras oficiales.

"Han encontrado cuerpos de personas fallecidas en ríos de Tácata y Valles del Tuy, imagínense lo lejos que los llevo el río", reseñó.

La dirigente juvenil destacó que detrás de la casa de su familia vio cómo sacaban dos muertos que los llevó el río hasta ahí.

"Y escuche cuentos de conocidos que se salvaron porque se agarraron a rejas y mecates cuando el río se los llevó. También hay muchas familias damnificadas", concluyó.