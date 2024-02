﻿ Seir Contreras, el expresentador de Globovision anunció candidatura presidencial

El expresentador de Globovisión, Seir Contreras, confirmó este viernes, 2 de febrero, su candidatura independiente para las presidenciales de este año y dio detalles sobre sus próximos pasos de cara a las elecciones.

«¿Por qué no? Alguien lo tiene que hacer y tengo cierta aceptación de la juventud. Si hay personas que confían en lo que estamos haciendo de corazón», dijo durante una rueda de prensa.

Contreras llamó a crear un «consenso nacional» para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales. «Convoco al país, las universidades, los estudiantes, profesores, profesionales y la clase trabajadora, a todo el país», añadió.

El expresentador aclaró que su candidatura es independiente, pero cuenta con alianzas políticas. Aseguró que en las próximos días dará más detalles sobre sus aliados y presentará un plan de gobierno «serio y decente».

CONTRERAS: «SÍ FUI CHAVISTA»

Tal como confesó tras su despido en Globovisión, Conteras reiteró que trabajó en Venezolana de Televisión (VTV) y apoyó al gobierno. «Sí, voté por el chavismo y fui chavista, lamentablemente», dijo, pero aclaró que ahora es «opositor».

«Pero no soy de la oposición que ha entregado al país, ha negociado y baila a la música que le toque. Cuando estás secuestrado, ¿con quién debes negociar? Con el secuestrador», afirmó.

En cuanto al financiamiento de su campaña, Contreras reconoció que no sabe de dónde obtendrá los recursos. «Yo no sé del financiamiento. Mi confianza está puesta en Dios. Dios proveerá, pero sí les puedo asegurar que no será dinero sucio», sostuvo.

Contreras también dijo que no se ha comunicado con María Corina Machado, candidata unitaria para las presidenciales. Asimismo, rechazó la inhabilitación de la líder de Vente Venezuela y responsabilizó al gobierno de Maduro por la medida.

¿POR QUÉ NO FUE A PRIMARIAS?

Al ser preguntado sobre su ausencia en las primarias, Contreras apuntó que la idea de ser candidato surgió hace pocas semanas. «Mi plan era entrevistar a los candidatos presidenciales, pero me botaron (de Globovisión) de un día para otro», dijo.

«Esa es mi contribución, haciendo preguntas. Después de este suceso comenzó una ola de comentarios y me preguntaban si me lanzaría. Quienes me siguen saben que yo hice cobertura de la elección primaria», apuntó.

«No estaba en mis planes ser presidente», dijo Contreras, pero luego llegaron «propuestas, acercamientos y reuniones». «Me dijeron que era viable (…) Vimos que era factible y dijimos que vamos a anunciarlo», añadió.

Conteras concluyó que atenderá el llamado de la Asamblea Nacional electa en 2020 para organizar el cronograma electoral. «Son las instituciones que tenemos, aunque no nos gusten», afirmó.