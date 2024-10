Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2020, convocó este martes a los partidos participantes de las elecciones presidenciales del 28 de julio y les pidió formar parte de una comisión de «diálogo político».

Rodríguez, quien presidirá esta comisión, habló sobre la nueva ronda de diálogo durante la sesión ordinaria del Parlamento. Además, aclaró que están convocados a «todos los partidos y movimientos» para el jueves, 3 de octubre.

«Decirles vamos, siéntate y habla, el que no quiera venir, no hace falta y que no se vaya a chillar a las Cortes Españolas. Es mejor que vengan para acá y hablemos, si no vienen, vamos a hablar con los que vengan», dijo Rodríguez.

El diputado chavista dijo que los partidos podrán manifestar su opinión sobre las leyes electorales del país. Asimismo, confirmó que las reformas de la legislación estarán listas «antes de que culmine el 2024» y serán aplicadas en los próximos eventos electorales.

RODRÍGUEZ PIDE «DIÁLOGO FECUNDO»

Rodríguez también aseguró que esta comisión del Parlamento dará pie a una nueva ronda de diálogo en el país. En ese sentido, subrayó que, además de los partidos políticos, participarán otros sectores del país.

«Un diálogo fecundo no solo de partidos políticos, vamos a convocar a todos los sectores de la sociedad para que opinen, pero esta es una comisión especial para poder hacer todo el trabajo de técnica legislativa que nos conduzca a esas nuevas leyes», acotó.

Por otra parte, dijo que una de las candidaturas estaba financiada con dinero de Estados Unidos y por Rafael Ramírez, exministro chavista de Petróleo. «Tenemos las pruebas», dijo, antes de acusar al opositor Edmundo González de irse del país por tener «miedo».