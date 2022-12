¿Simularon ser José Manuel Olivares en votación sobre gobierno interino? El audio viral que genera sospechas

Horas después del debate en el que se aprobó la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó, trascendió que supuestamente alguien se hizo pasar por el dirigente José Manuel Olivares durante la votación.

José Figueredo, secretario de la Asamblea Nacional electa en el 2015, pidió a José Manuel Olivares que emitiera su voto. “Mi voto es para la propuesta número 1”, apuntó supuestamente el dirigente, apoyando la propuesta para eliminar el interinato.

Sin embargo, Guaidó intervino y apuntó que no escuchó bien el voto de Olivares. “¿Puede repetir su votación, diputado Olivares?”, indicó, solicitud que respaldó Figueredo y pidió que se pronunciara nuevamente.

“Prenda su cámara mejor, señor diputado. No se le entendió bien”, agregó Guaidó, pero luego se mantuvo un silencio. Figueredo reiteró la petición, pero la cámara no se encendió y no se volvió a pronunciar en la votación.

MINUTOS DE SILENCIO DE “OLIVARES”

Después de la petición de Figueredo y Guaidó, pasó más de un minuto de silencio. Ambos hicieron nuevamente la solicitud, pero no recibieron respuesta y la cámara se mantuvo apagada durante todo este tiempo.

Finalmente, la propuesta de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) ganó y se aprobó en primera discusión un nuevo Estatuto de Transición que eliminó el rol que cumplía el gobierno interino.

Insólito. Luego de tres horas y media de sesión de la @AsambleaVE, alguien que simuló ser @joseolivaresm votó para eliminar el Gobierno interino, pero no era la voz de Olivares. Cuando le pidieron que encendiera su cámara, no respondió más. pic.twitter.com/DvmxqMZli4 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) December 22, 2022

La medida obtuvo 72 votos a favor por parte de los miembros de estos tres partidos y Movimiento por Venezuela (MPV). Sin embargo, cabe destacar que la página web del organismo no contabilizó el voto de Olivares.

Los miembros de Voluntad Popular y la Causa R se manifestaron en contra de la propuesta, pero solo acumularon 23 votos. Por su parte, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y Nuvipa se abstuvieron y pidieron buscar un acuerdo entre las partes.