﻿ Sistema Patria «será difícil» de mantener dicen expertos, así sería en el futuro

El chavismo mantiene desde hace varios años la política de entregar bonos por el sistema Patria. Sin embargo, especialistas dijeron que la situación fiscal de Venezuela impide que esta plataforma se mantenga a largo plazo y los cambios serían inminentes.

El economista José Guerra habló con el medio Bloomberg y dijo que el Estado debería modificar su enfoque en cuanto a los bonos. En ese sentido, explicó que la política debe estar centrada en crear capacidades para mejorar la educación, trabajos y sueldos.

«La dependencia del Estado le ha hecho mucho daño al venezolano. Más bien, hay que liberar su capacidad productiva, con la educación, el emprendimiento y crear un clima apropiado para el establecimiento de negocios pequeños y grandes», dijo Guerra.

Para Guerra, el sistema de bonos ha generado este sistema de dependencia que no será sostenible a largo plazo. Solo con un «gran subsidio a la educación pública» permitirá que los ciudadanos se integren al «mercado de trabajo formal».

BONOS POR «CLIENTELISMO»

Por su parte, la politóloga Nastassja Rojas dijo que el gobierno de Maduro ha usado los bonos como una herramienta de «clientelismo», a pesar de que los subsidios no cubren las necesidades básicas.

«No creo que el oficialismo vaya a reconocer una derrota, pero si la oposición llegara al poder, no pueden desmontar todas esas ayudas de la noche a la mañana, porque precisamente ese tipo de cambios no son populares», dijo Rojas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO ORDENÓ ELIMINAR EL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS EN BOLÍVARES

Igualmente, la experta afirmó que los bonos no tienen un impacto en las prestaciones sociales y no generan un impacto económico. «Mucha gente sabe y ya son conscientes de que estos bonos no tienen una gran relevancia o impacto en su economía», agregó.

El economista Guerra dijo que la crisis económica hace que los bonos no sean efectivos para la ciudadanía. Por ello, consideró que se debe modificar la política de subsidios y centrarse en las personas que viven en mayor precariedad.