«Son gobiernos satélites de EEUU»: Chavismo tilda de «ridículo» el comunicado de 31 países sobre situación en el país

El chavismo rechazó este viernes una declaración conjunta firmada por 31 países que desconocen la victoria de Nicolás Maduro anunciada por el CNE y exigen la publicación de las actas que corroboren esos resultados.

El comunicado publicado por el canciller Yvan Gil dice que la declaración la firmaron «un puñado de gobiernos satélites de Estados Unidos»

«El Sr. Blinken y su ‘comandito’ de países lacayos intentan reeditar la iniciativa del exvicepresidente Pence cuando en 2019, falló en un intento similar de aislar a Venezuela. En este comunicado ridículo, pretenden invocar la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano mientras lo agreden con casi mil medidas coercitivas ilegales y planifican acciones terroristas contra sus autoridades, servicios públicos en instituciones, para desconocer su voluntad democrática e imponer, como en 2019, a un nuevo títere», afirmó el chavista.

Asimismo, cuestionó la presencia del Centro Carter para avalar dicha declaración. Cabe resaltar que este organismo fue uno de los principales observadores electorales en las elecciones y también uno de los primeros en denunciar las violaciones a la Ley de Procesos Electorales en Venezuela por parte del propio CNE.

Por otro lado, el comunicado del chavismo afirmó que los resultados del CNE los ratificó el TSJ «Sin que ningún candidato presentara tan solo una impugnación».

IMPUGNACIONES DE CANDIDATOS

Esta semana el candidato presidencial Enrique Márquez introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso para que declaren la nulidad de la controversial sentencia de la Sala Electoral, que certificó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones. Asimismo, introdujo el recurso a través de dicha instancia ya que el Tribunal no permite impugnaciones a través de la propia Sala Electoral.

En este sentido, el líder del partido Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, dijo ver con agrado el hecho de que Enrique Márquez quiera interponer un recurso de revisión constitucional ante el TSJ. Sin embargo, Ecarri recordó que él mismo fue el primero en consignar este recurso ante la máxima sala del país el pasado 6 de agosto en cuestionamiento a la victoria del chavismo. Ahora, prepara la extensión de dicho recurso y afirma que la sentencia de la Sala Electoral está incompleta.

“La sentencia está incompleta porque lo único que ha salido es la parte dispositiva, pero no se ha publicado la sentencia con las formalidades que establece el ordenamiento jurídico vigente y eso no incomoda bastante. No estamos de acuerdo y es una sentencia muy pobre”, cuestionó el político, quien además recordó que el CNE todavía no ha publicado los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.