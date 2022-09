"Su madre la agarraba a palos": Habló el padre de Juneski Ferrer y exige justicia

Martín Ferrer, padre de Juneski, pidió al fiscal general Tarek William Saab que se pronuncie por la muerte en extrañas circunstancias de su hija en el estado Zulia.

Martín solicitó a la justicia venezolana que el caso sea reactivado por un organismo que no sea el mismo departamento que hizo la primera experticia.

"Yo quiero que se haga justicia, le pido a los organismos competentes que se pongan la mano en el corazón", dijo durante una entrevista con la abogada Lorena Vargas.

"Mi hija era una niña muy alegre, muy sociable. Le solté la mano solamente estos tres últimos años porque me pidió, me rogó que la dejara con su hermana un tiempo que tenía años sin verla", contó.

JUNESKI ERA LA MÁS MALTRATADA

Cuando Martín se separa de su esposa, los abuelos maternos de las niñas lo llamaron para que se llevara a Juneski. Le advierten que la maltrataban mucho y que en cualquier momento la podía matar.

"En ese momento Juneilyn que era la más apegada a su madre no se vino conmigo, sino que se quedó con su mamá. Con ella el trato era un poco mejor", recordó.

"Cuando ella decide pasar una temporada con su madre, yo le dije a esa señora, con todo el dolor de mi alma, que me la cuidara mucho, que le estaba entregando todo. Ella la agarraba a palos. Muchas veces le dije, siéntala, castígala, no la dejes salir, quítale el teléfono por una semana, porque maltrato físico y verbal es lo peor que hay, pero nunca en la vida me entendió", asentó.

Para finalizar, recordó que la muerte de su hija ocurrió cuando ya tenía todo listo para reencontrarse con ella. "Lo que pasó ocurrió un sábado, y justo teníamos todo listo para que la fueran a buscar el día lunes".

PENSAMOS QUE MI MADRE IBA A CAMBIAR

Juneilyn Ferrer relató durante la entrevista que el maltrato de su madre comenzó cuando se divorcia de su papá.

"Juneski y yo la denunciamos por maltrato, pero era mi mamá, yo la quería mucho y no la quería dejar sola a pesar de todo", contó.

Juneilyn cuenta que después de unos años separada de su hermana fue a Perú con su madre.

"En ese momento mi papá también pasó por Perú porque se dirigía a Chile y yo vi a Juneski y no queríamos estar más separadas. Decidimos que se quedara conmigo un tiempo para compartir todo el momento que habíamos perdido", prosiguió.

No obstante, los maltratos siguieron. "Pero para no dejarla sola nos quedamos con ella. Nosotras decíamos que ella iba a cambiar y que nos quería".

Juneilyn considera que el detonante de la muerte de su hermana fue su decisión de querer ir a Chile para reencontrarse con su padre.

"Nosotros le pedimos a los organismos en Venezuela que nos ayuden a hacer justicia", concluyó.