¿Sueldo mínimo en $200? Esto dijo el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, sobre su viabilidad

El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, consideró inviable un aumento de sueldo mínimo de 200 dólares, cifra que considera impagable, y hasta se aventuró en decir que lo más realista sería un salario de entre 100 y 110 dólares, además de bonos vacacionales y el aguinaldo.

La opinión surge en medio diálogo social donde participa la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Dicha central sindical precisó que tras las reuniones, para marzo podría haber un incremento a 200 dólares.

«Los empresarios no estamos de acuerdo con ese monto. La OIT no opina, al igual que el Gobierno que no ha opinado. 200 dólares no es vendible. No hay manera de pagarlo porque son 8 millones de empleados. Serían dieciséis mil millones de dólares y no hay manera de sacarlos. Aquí no se trata de emitir dinero inorgánico», indicó Roig a Unión Radio.

En ese sentido, resaltó la necesidad de un ajuste de leyes laborales que se adapten a la realidad del país. De esta forma, se evitarían impactos perjudiciales en las prestaciones sociales. «Debemos hablar de una cifra que sea manejable porque estamos en emergencia», advirtió.

CTV DEFIENDE LA PROPUESTA

No obstante José Elías Torres, secretario general de la CTV, defiende la propuesta de un sueldo mínimo de 200 dólares. Al mismo tiempo, hizo énfasis en lo importante que es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sobre todo en crisis económica.

«No quieren ver la realidad. Es la primera vez en año y medio que hemos puesto un monto sobre la mesa. No podemos crear falsas expectativas, pero nos amparamos en la Constitución y su artículo 91. Es un derecho que nos dieron ellos mismos», debatió Torres, también en dicha conversación con ese medio.

Mencionó que el salario tiene «casi 2 años trancado». En vista de ello, dijo que «lo que hoy equivalía a 30 dólares, ahora representa 3.5 o 4 dólares».

«Este monto que planteamos fue analizado durante un año con economistas de la UCV, de la UCAB y la asesoría de especialistas de la OIT que es un árbitro», argumentó.