Superlano volvió a hablar de la polémica en Cúcuta años después: ¿Qué pasó realmente?

El candidato por Voluntad Popular para las elecciones primarias, Freddy Superlano, aclaró la polémica ocurrida hace algunos años donde supuestamente fue víctima de un asalto por dos prostitutas en Cúcuta, Colombia.

Durante una entrevista con Vladimir Villegas, el comunicador le preguntó si el asunto del episodio de Cúcuta lo persigue en la campaña.

«Siempre nos va a perseguir porque es una narrativa impuesta por el régimen. Allí simplemente ocurrió un intento de asesinato. La muerte de Carlos Salinas, mi primo de 34 años, y a nosotros nos dejaron a 2 kilómetros de la frontera», contestó.

Asimismo, manifestó que no es casualidad que por esos días hubo un intento de secuestro a dos o tres figuras más políticas del país. «Son muchas cosas que ahí se entretejen. Hay gente que le da rienda suelta a las especulaciones, a la imaginación».

«Eso no me detuvo a la hora de pensar en la postulación y tampoco me detuvo en Barinas. ¿Tú crees que eso no lo utilizaron? (…) Con maquinarias de propagandas muchas veces está adentro, gente que cree que dañando la imagen de un actor de la oposición va a favorecer de que otro actor de la oposición pueda emerger», agregó.

#31May | Freddy Superlano aseguró que los rumores de que dos prostitutas le robaron 250.000 dólares en efectivo y que además intentaron asesinarlo en Cúcuta fue "una narrativa impuesta" creada por el chavismo. "Simple y sencillamente fue un intento de asesianto".

Asimismo, aseguró que cada vez que le hacen esa pregunta, lo agradece, porque le da la oportunidad de recalcar lo ocurrido. «La fiscalía de Cúcuta tiene un informe que figura como intento de asesinato en este caso. Pero, por supuesto de eso no se habla. No se habla del dolor de la familia, de todo lo que ocurrió con el intento de secuestro de otro dirigente».

«Nosotros tenemos que seguir adelante con esto. Al final del día es algo que siempre te va a doler desde el punto de vista familiar», dijo.

EL CASO DE FREDDY SUPERLANO

El dirigente del chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró en 2019 que Freddy Superlano y su asistente, Carlos Salinas, habían contratado a “dos prostitutas que los drogaron y los robaron”.

“La noche del viernes Superlano y su asistente contrataron dos prostitutas en Colombia, se fueron de rumba. Después se van a un motel con dos prostitutas. Entran a una habitación de una sola cama los cuatro, las prostitutas los drogan con escopolamina y les roban las prendas y se van. Estaban en una orgía. Eso no es infrecuente”, acotó Rodríguez.

El político había señalado en ese momento que existían «cámaras y hay registro de la salida de las prostitutas del hotel».