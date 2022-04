“Suspensión definitiva”: La nueva medida que aplicará la Cantv a los usuarios morosos

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) anunció en sus redes sociales el 18 de abril, que aplicará una sanción determinante para los usuarios morosos.

Por medio de su cuenta de Instagram resaltó que cortará el servicio de "forma definitiva" a las personas que no lo hayan cancelado durante dos meses consecutivos.

"Para mantenerte conectado, recuerda pagar tu factura a tiempo. Evita la suspensión definitiva", comentaron sobre la decisión que se viene implementando desde febrero.

CANTV APLICARÁ SUSPENSIÓN DEFINITIVA A USUARIOS MOROSOS

Pese a que no compartieron otros detalles referentes a la sanción, especialmente la vigencia o posibilidades de recuperación de las cuentas, recomendaron a los clientes estar atentos a los pagos mensuales.

"Recuerda que puedes consultar tu saldo en nuestro portal Cantv.com.ve y pagar de manera fácil y rápida a través de la banca en línea", concluyeron.

Como era de esperarse, el aviso generó múltiples reacciones en redes sociales. La mayoría de los internautas alegaron que a pesar de cancelar la tarifa correspondiente, el servicio de telefonía e internet continúa presentando fallas.

"¿Y los que tenemos más de tres años pagando a tiempo y no tenemos servicio cómo hacemos? Me van a reintegrar ese dinero y me van a enviar por fin un técnico y después de hacer miles de reclamos no pasa nada", expresó uno de los afectados.

Por su parte, otro rechazó la medida y recalcó que ahora es imposible abonar para cubrir las deudas de los meses siguientes, pues "tienen que pagar completo".

"Pago todos los meses sin falta por un servicio desastroso de 4MB, del que solo recibo menos de 2MB de conexión, siempre inestable, y ustedes lanzando amenazas de corte. Payasos", escribió.

Un tercero exigió que solventen sus reclamos y alegó que desde hace meses es casi inexistente la asistencia del personal técnico Cantv para solventar averías.

"¿Y para cuándo van a resolver el reclamo que tengo desde hace más de un mes y nada que lo solventan?", indicó.