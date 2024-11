«Todo blanco en la estación»: Nevada sorprendió a visitantes del Pico Espejo en Mérida y todo quedó en video

La Sierra Nevada del estado Mérida amaneció cubierta de un manto blanco de nieve este 1 de noviembre, cuando los visitantes de la estación Pico Espejo fueron sorprendidos por una nevada que transformó el paisaje por completo.

El Sistema Teleférico Mukumbarí compartió el momento en redes sociales, publicando un video en su cuenta de Instagram en el que se puede apreciar el panorama de la estación rodeada de nieve.

«Hermosa nevada. Todo blanco en la estación del Pico Espejo! Sierra Nevada de Mérida. Viernes 1 de noviembre de 2024», se lee en la publicación de Mukumbarí, que rápidamente recibió comentarios de entusiasmo y admiración de los internautas.

«Nuestra sierra nos sorprende con esta increíble nevada hoy 01 de noviembre», escribió el usuario Ronald Carbalho. «Vivo en el país más hermoso y bendecido, Venezuela», añadió otro comentario.

No obstante, otras personas lamentaron que se perdieron de esta nevada. «Porque no nevó el sábado pasado», escribió una usuaria. En esta línea, otro usuario replicó «Y cuando uno sube ya no hay nieve».

Ubicada a una altitud de más de 4,700 metros sobre el nivel del mar, la estación Pico Espejo es la última parada del teleférico Mukumbarí, el más largo y alto del mundo, que permite a sus visitantes disfrutar de impresionantes vistas de la cordillera andina venezolana.

Las nevadas en esta zona son relativamente comunes en esta época del año, sin embargo, debido a fenómenos meteorológicos o el cambio climático se han reducido en los últimos años.