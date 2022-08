Trabajadores vuelven a las calles para protestar contra el instructivo de la Onapre: PNB les impide el paso

Docentes y trabajadores públicos volvieron a la calle este martes, 23 de agosto, para protestar nuevamente contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

La protesta inició en la sede del Ministerio de Educación en la esquina Salas en Caracas. Pero posteriormente los trabajadores decidieron trasladarse hacia la avenida Urdaneta; específicamente a la sede de la Vicepresidencia de la República que queda a pocos metros del Palacio de Miraflores.

Sin embargo, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo impidieron al colocar una barricada en la calle.

piquete de la GNB y PNB cierra los accesos a ministerio de Finanzas y Vicepresidencia #Caracas tras la concentración de trabajadores del sector público en rechazo al instructivo de la #Onapre

"Debemos luchar para que se derogue, aun cuando eso ya se solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), eso puede ser derogado por el Ejecutivo Nacional y así dar una demostración de querer que los trabajadores tengan paz, tranquilidad y tengan un salario con el cual llevarle el pan a la mesa a sus hijos", indicó la profesora e integrante de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Elsa Castillo.

#23Ago #Caracas #Marcha

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la esquina Altagracia impide que los manifestantes avancen hasta la sede del Ministerio de Finanzas, en la avenida Urdaneta.

#23Ago #Caracas #Protesta

Trabajadores activos y jubilados de la administración pública, pensionados y miembros de la sociedad civil se concentran nuevamente en la esquina Salas en protesta por reivindicaciones salariales.

PNB y GNB bloquean el paso hacia la Av. Urdaneta. Trabajadores públicos intenta marchar hasta la sede de la Onapre para exigir la derogación del instructivo.

"NO PODEMOS DEJAR LA CALLE": TRABAJADORES SE MANTENDRÁN EN PROTESTA PARA EXIGIR SALARIOS JUSTOS

El dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, informó que seguirán en las calles para exigir el salario justo para los trabajadores venezolanos.

"Vamos a seguir anunciando movilizaciones. No podemos dejar la calle contra esta remetida y la falta de conciencia por actores del gobierno; de no entender ese gran descontento que no solo es de los trabajadores, es general", expresó.

Asimismo, indicó que la situación de la Onapre no es reciente. "Esto nace en agosto de 2018 cuando se establecen las medidas económicas, el 'paquetazo' encabezado por Nicolás Maduro".

Zambrano comentó que recuperar los hospitales del país es vital, "pero recuperar el salario de los trabajadores es justo".

"En el sector salud en plena pandemia trabajamos sin salario en defensa del paciente", dijo durante una entrevista ofrecida al periodista Vladimir Villegas.