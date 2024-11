Transportistas de Caracas ya estarían cobrando el aumento de pasaje antes de entrar en vigencia

El dirigente de adultos mayores en Caracas, Luis Cano, denunció que los transportistas de Caracas ya están cobrando el pasaje a 20 bolívares, a pesar de que el nuevo aumento entra en vigencia este 1 de diciembre, tal como lo establece la Gaceta Oficial.

En entrevista a Radio Fe y Alegría, Cano indicó que los choferes de las unidades de transporte dieron inicio al cobro de la nueva tarifa el jueves 28 de noviembre. Comentó que se sintió sorprendido cuando se subió a una camioneta de pasajeros y entregó un billete de 20 bolívares. Sin embargo, nunca recibió el vuelto correspondiente.

Esa situación le llevó a decirle al colector sobre los otros cinco bolívares, pero este alegó que el pasaje ya era de 20 bolívares.

En vista de ello, Cano recordó que el incremento de la tarifa se debe aplicar a partir de este domingo, como lo anunció el Ministerio de Transporte Terrestre el martes pasado.

El dirigente exigió a las autoridades estar vigilantes para que el aumento se cumpla en base a lo establecido en la Gaceta Oficial. El folleto determina que las personas de la tercera edad están exoneradas de pagar el pasaje.

No obstante, Cano lamentó que a pesar de dicha medida, diversos transportistas no la acatan. «Si no pagas, no te montan», acotó, aclarando que no todas llevan a cabo esta irregularidad.

PRECIOS DEL PASAJE URBANO

A través de la Gaceta Oficial número 43.013, se estableció el martes un nuevo aumento del pasaje urbano que entrará en vigencia este domingo 1 de diciembre.

«Se establece la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas a nivel nacional, a ser cobradas por los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, con la finalidad de concretar y equilibrar tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio», dice el texto.

La misma irá desde los 16 a los 43 bolívares, pero todo dependerá de los kilómetros del recorrido.

Hasta 10 km: Bs. 16

10.1 a 20 km: Bs. 19

20.1 a 30 km: Bs. 22

30.1 a 40 km: Bs. 25

40.1 a 50 km: Bs. 28

50.1 a 60 km: Bs. 31

60.1 a 70 km: Bs. 34

70.1 a 80 km: Bs. 37

80.1 a 90 km: Bs. 40

90.1 en adelante: Bs. 43

Incluso se decretó que el pasaje tendrá una recarga de 20 % en los días feriados. Así como los días domingos de 4:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sin embargo, se aclaró que los transportistas no pueden aplicar un incremento los días sábado porque no son considerados feriados.