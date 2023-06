¿Un acuerdo con el chavismo?, ¿Una dictadura en la oposición? Los puntos claves que mencionó Capriles de cara al 22-Oct

El dirigente político Henrique Capriles señaló que en Venezuela se le puede ganar por «nocaut» a Nicolás Maduro, pero para eso se debe «pescar en el chavismo».

Sin embargo, apuntó que para que esto también se logre, los sectores opositores deben ir unidos a la elección presidencial de 2024, a pesar de las diferencias que existan entre los partidos.

«Yo creo que hemos dado dos pasos al frente y retrocedemos tres (…) Si el gobierno es una dictadura, la oposición no se puede comportar como una dictadura. Hace falta que la oposición sea democrática, tú tienes derecho a disentir conmigo, pero aquí lo que no puede ser es que (digan) que estás acá o estás en el otro lado. Si eres demócrata, tienes opiniones y puede haber diferencias», indicó en una entrevista a Luis Olavarrieta.

El candidato a las primarias sostuvo que su objetivo es que Venezuela «no sea un país desigual, mi pasión es el trabajo social. Entré en la política porque es la manera en la que las decisiones que tome impacten un grupo importante de personas, esa es mi causa».

«El país necesita de un gobierno de unidad de verdad, que sea profundamente popular, que sea un gobierno para las mayorías, que se ocupe de la educación, la salud, los servicios públicos, no es cambiar la élite roja por una élite de otro color», sentenció.

Sin embargo, mencionó que este país no va a tener futuro mientras se tengan los índices de pobreza que existen hoy en día.

«Aquí el drama más grande que tenemos es la pobreza, eso se lleva por delante a todo. Lo único para lo que ha servido la revolución es una fábrica de pobreza. Cuando vas a los sitios más distantes, sin ir tan lejos a Guarenas, hay personas que están en la extrema pobreza, la caja de comida se la dan cada dos meses», expresó.

¿EL MOMENTO DE PEDIR PERDÓN?

El opositor reconoció que ha cometido errores en su vida política. «Me ha faltado explicar muchas cosas mejor, creo que a veces avanzo y después es como si me paralizo. Quieres lograr que todo el mundo esté contento y al final es imposible. A mí me ha faltado determinación en asumir las cosas en la que creo».

«El episodio de 2013, me faltó seguir hablándole a la gente, incluso muchos cercanos, quizás me dejé llevar por la dinámica de este trabajo y no vi que allí había un problema de comunicación y conexión con la gente. No tengo problema en pedir perdón, y reconocer mi error. No tengo problema con el ego«, aseveró.

¿UN ACUERDO CON EL CHAVISMO?

El dirigente de Primero Justicia aseguró que el país sí necesita un acuerdo político porque necesita estabilidad.

«La elección puede definir el gobierno, pero no es suficiente. Por eso te hablo de un acuerdo para los próximos 20, 30 o 40 años porque el chavismo va a seguir existiendo», agregó.

HENRIQUE CAPRILES Y LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA EN LAS GIRAS

Con respecto al episodio de violencia que ocurrió durante su visita al estado Carabobo, Henrique Capriles señaló: «Me mandaron un grupo de mujeres a golpearme, pero lo que no va a pasar es que yo levante la mano para golpear a una mujer. Eso es lo que buscaron, que yo respondiera».

«Este grupo de mujeres que venían directo a agredirme tenía a unos hombres atrás grabando con un teléfono. Cómo se nota que no me conocen, un gobierno que tiene la radiografía de cada uno de nosotros al detalle», manifestó.

Nuevamente los grupos violentos mandados por Maduro y su lacayo Rafael Lacava, sabotean una actividad en una comunidad apelando a mujeres, esta vez en Santa Inés de la parroquia Rafael Urdaneta en el estado Carabobo. El PSUV intenta callarnos pero ¡NUNCA NOS CALLARÁN!… pic.twitter.com/eXgU0D54jn — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 2, 2023

Resaltó que él no le ha hecho daño a nadie, pero aquí el dilema es que «por un lado el gobierno me ataca a mí de violento y, por otro lado hay sectores en la oposición que dicen que somos muy tibios, que nos acobardamos. Un extremo y el otro al final se tocan, pero yo no creo en la violencia».

Además, aseguró que su carrera ha estado llena de obstáculos, pero no le gusta hacer política desde «la victimización y creo que el liderazgo que apega a eso no es líder».

LA CRÍTICA SOBRE LA SITUACIÓN EN CARACAS Y EL RESTO DEL PAÍS

Por otra parte, Henrique Capriles comentó que «Caracas no tiene nada que ver con el resto de Venezuela».

«Esto es algo que yo critico. No estoy de acuerdo que Caracas tenga servicios que en el resto del país no los hay. Pero es un contraste brutal, este es el país más desigual de América y se siente», acotó.

El político recordó que Venezuela tuvo un rebote económico en 2021, pero en el último trimestre de 2022 empezó la caída y, a su juicio, «este 2023 no va bien».

«El país cayó siete años consecutivos. Imagínate una persona que pesa 100 kilos y hoy pesa 25 kilos, esa es la economía venezolana», dijo.

HENRIQUE CAPRILES Y LAS DECLARACIONES DE TRUMP

Henrique Capriles reiteró que una «cosa es lo que se diga de Venezuela afuera y otra es la realidad del país». En ese sentido, apuntó que sus ideas y propuestas son «made in Venezuela».

«La política en Washington o en Madrid, lo que discutan los partidos en Estados Unidos es su política interna. Yo vi con asombro las declaraciones de Trump que Venezuela estaba lista para agarrar el petróleo, y había gente con un fanatismo religioso a Trump, pero ¿en qué ayudó él a Venezuela?, ¿nos mandó comida, medicina o nos utilizó políticamente?», expresó.