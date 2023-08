¿Un plan para asesinar a Leopoldo López? Lo que reveló Diosdado Cabello que involucra a Ledezma

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reveló este miércoles que en 2014 intentaron asesinar al coordinador nacional del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López y el opositor Antonio Ledezma sería la persona detrás de ese plan.

«Debo recordar que este que está aquí le tocó ir a la casa de Leopoldo López, porque tenía una amenaza de muerte, y yo fui a notificársela. Cuando fui, estaban sus padres y la señora Lilian Tintori y les dije que si él iba al Parque del Este, lo iban a matar ahí«, comentó en su programa «Con el Mazo Dando».

En ese sentido, el dirigente chavista expresó: «¿Quién estaba amenazando a Leopoldo López? Antonio Ledezma. Y este que está aquí fue a su casa a decirle eso, y ellos ya tenían la información».

🔴 Diosdado Cabello informó que Antonio Ledezma intentó asesinar a Leopoldo López en el año 2014. 🗣️ Ledezma estaba amenazando de muerte a Leopoldo López, yo fui a su casa para decirle eso ¿A quién le iba a caer la culpa si asesinaban a López? A la revolución. 📌 El Mazo. pic.twitter.com/WmJZbE7frU — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 17, 2023

«Ellos si quieren pueden salir a decir que es mentira, pero nos podemos someter a un polígrafo cuando quieran para ver quién miente. Ellos se separaron un ratico, vinieron, estaban hablando con él, y luego la señora Tintori dijo, que si él iba para el Parque del Este se iba con sus muchachos a Miami», indicó.

Destacó que a Leopoldo López «lo estaba amenazando Ledezma para asesinarlo. Pero le iba a caer la culpa a la revolución, a nosotros. Él hacía ejercicio político y lo iba a matar su propia gente”.

Asimismo, Diosdado Cabello acotó que «arriesgó» su vida al meterse escondido a una manifestación opositora

«¿Nos van a acusar a nosotros de violentos? Y yo no echo el cuento de cómo pasé por el medio de la manifestación de ellos vueltos locos, pero Dios me cuidó. Pasé por el medio para encontrarme con ellos en La Carlota, porque no cumplieron con su palabra para encontrarnos, para variar. Y yo me arriesgué y pasé por el medio hasta donde estaban ellos», recordó.