﻿ ¿Usurpación de identidad relacionada con el número detrás de la cédula? Lo que debes saber

El experto electoral, Eugenio Martínez, aseguró que es totalmente falso que el número rojo que está detrás de la cédula de identidad esté relacionado con una supuesta trama de usurpación de identidad.

Para Martínez estas campañas de desinformación lo único que buscan es desmotivar la participación ciudadana el 28 de julio.

«Hay gente interesada en que usted no vote el 28 de julio y para eso inventan fake news, agendas de desinformación que hacen que usted mire para otro lado y no se centre en lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario en este momento? Que usted verifique si es miembro de mesa, su centro de votación, que no se deje confundir si cambio el nombre de su centro de votación, sino que se centre en la dirección», señaló.

FAKE NEWS VIRAL

Martínez señaló que es probable que los ciudadanos reciban una cadena donde dice que detrás de su cédula hay un número donde está oculto un elector que va a usurpar su identidad y va a votar por él.

No obstante, reiteró que esa información es totalmente falsa y solo busca aprovechar de la desinformación de los ciudadanos.

«Ese es un número de control del material que se usa, del papel que se usa para imprimir la cédula de identidad», acotó.

Además, señaló que al colocar cualquier número en el buscador del CNE probablemente saldrá la información de algún elector.

«Si usted agarra el número que está detrás de su cédula y lo digita en el módulo de consulta del CNE, seguramente le van a aparecer los datos de un elector que no es usted. Eso va a ocurrir con cualquier número de hasta ocho dígitos que usted digite, haga la prueba. Utilice su número de teléfono Cantv, utilice su número telefónico sin el código de la operadora, seguramente van a aparecer los datos de un elector», subrayó.

¿Preocupado por el número de control que aparece detrás de su cédula de identidad?https://t.co/4AG8pj71Vm — Eugenio G. Martínez (@puzkas) July 16, 2024

«Recuerde que somos más de 30 millones de venezolanos y 21,4 somos electores, así que cualquier número que usted digite, probablemente le va a generar los datos de un elector aleatorio. Eso no significa que el número detrás de la cédula sea un elector que va a votar por usted, un elector que no existe o demuestre que hay una especie de fraude asociado a ese número», prosiguió.

Finalmente, pidió a los venezolanos no perder el foco de sus verdaderos objetivos para el 28 de julio.

«No pierda la perspectiva de lo que es importante. Si ya lo hizo ayude a sus familiares, amigos, que no estén tan interesados o que estén todavía perdiendo el tiempo con el tema de las cédulas», concluyó.