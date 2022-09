"¿Vas a cantar en la dictadura?": Diosdado Cabello carga ahora contra Olga Tañón +VIDEO

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, criticó a la puertorriqueña Olga Tañón quien ofrecerá un concierto este 1 de octubre en el país.

Como se está haciendo costumbre en los últimos días, cuestionó que la cantante haya llegado al país luego de criticar a la administración de Maduro.

Durante una transmisión del programa Con el Mazo Dando, Cabello leyó varios tuits que ha publicado la puertorriqueña refiriéndose a la grave crisis que aqueja al país.

"En el 2019 expresó su apoyo al concierto que se realizó en Cúcuta, Colombia. Dijo que Venezuela no merecía tanto sufrimiento. Se acabó el sufrimiento porque ella está aquí", respondió en plan de burla Cabello.

#29Sep | Diosdado Cabello arremetió contra Olga Tañon:“Hay que ser coherentes en la vida, a veces la plata vence muchas cosas. ¿Vas a cantar en la dictadura?... Hay que cantarle es mentirosa” | Cortesía pic.twitter.com/U639YruRkK — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 29, 2022

"No hay vergüenza, no hay una disculpa de que se equivocaron y que no debieron meterse, porque no es su problema, porque ellos lo que hacen es cantar. Nicolás es el presidente Olga, no ha cambiado, y el pueblo venezolano es el mismo", añadió.

Por otro lado, afirmó que "es un gran golpe para los escuálidos" la presencia de cantantes internacionales en Venezuela.

"Lo mismo que dije la vez pasada, esto es un golpe a los escuálidos, a los que pusieron sus esperanzas en que la opinión de cuatro artistas pagados iban a tumbar al gobierno, y ahora los ven aquí en Venezuela", insistió.

Asimismo aseguró que “les falta coherencia en la vida” y aseveró que muchas veces la plata “vence esas cosas”.

"Hay que cantarle su misma canción... es mentirosa", agregó.

"Yo no me enteré a la hora que venía, porque yo quería ir a saludarla, yo quisiera ir a saludarlos a todos. Ojalá me digan la hora que vienen llegando para ir a saludarlos (…) ¿Vas a cantar en la dictadura, en el régimen? ¿No hay nada que celebrar?", insistió Diosdado Cabello.