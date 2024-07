﻿ Venevisión exigió a candidatos presidenciales no usar su himno para campañas políticas

El canal de televisión venezolano, Venevisión, que pertenece al Cisneros Media Group, exigió este sábado no hacer uso de su nombre, emblema y su himno «con fines políticos», luego de que se filtrara la información de que uno de los candidatos está usando la música compuesta por el fallecido Aníbal Abreu para la plata televisiva de La Colina.

Se trataría del abanderado del chavismo, Nicolás Maduro, quien supuestamente ha hecho uso indebido del himno de Venevisión en sus actos de campaña, donde busca su segunda reelección.

El canal realizó el pedido a través de un comunicado oficial, donde le informa a la opinión pública «que no ha autorizado, ni autorizará, el uso con fines políticos, proselitistas, comerciales o lucrativos, de su nombre, emblema o logo, así como de su himno musical».

En este sentido, exigieron, a la vez que exhortaron, a los candidatos, partidos o asociaciones con fines políticos, «a no continuar usando sus marcas y temas musicales».

Recordaron que sus marcas y música «tienen la aprobación y absoluta protección que le da la Constitución Bolivariana de Venezuela y las Leyes de Propiedad Industrial y sobre Derecho de Autor».

Por último, advirtieron que se reservan «el ejercicio de todas las acciones legales que el ordenamiento jurídico venezolano le reconoce y le otorga, en caso de continuar con usos no autorizados y contrarios a la ley».

EL CHAVISMO Y EL USO INDEBIDO DE MÚSICA CON DERECHOS DE AUTOR

No es la primera vez que señalan al chavismo por hacer uso indebido de la imagen de artistas o música protegida por derechos de autor.

De hecho, esta misma semana el equipo de Karol G desmintió que la cantante colombiana haya realizado una canción para la campaña presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela.

«La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas», señaló el equipo de La Bichota a NTN24.

En ese sentido, indicó que están analizando el tema con el personal de relaciones públicas «porque obviamente no es verdad».

Y es que Nicolás Maduro aseguró el pasado domingo durante un acto en Petare que Karol G le había mandado una canción.

«Karol G me mandó una canción para mi campaña, la vamos a estrenar en estos días. Mira ya ensayé el baile», comentó el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

«Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué», expresó en la actividad.