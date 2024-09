«Venezuela debe ser una prioridad máxima de acción inmediata»: El mensaje de María Corina al mundo

La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que Nicolás Maduro se encuentra aislado luego de las elecciones del 28 de julio.

Además, afirmó que la clave para poder lograr el reconocimiento de la oposición pasó por el trabajo que hicieron en menos de 24 horas al recopilar, digitalizar y poner en una página «más del 83% de las actas oficiales».

«Maduro está desnudo frente a todo el mundo y a sus seguidores. Ni siquiera sus aliados anteriores en la región como Colombia o Brasil. Incluso Chile, donde el presidente Boric, siendo de izquierda, ha sido claro al decir que Edmundo González es el ganador, que debe ser reconocido y que el mundo debe avanzar, apoyando una transición a la democracia en Venezuela», indicó.

No obstante, advirtió que Maduro actualmente no tiene intenciones de negociar. «Eso se alcanzará cuando el costo de permanecer en el poder por la fuerza supere el costo de salir del poder y todavía no hemos llegado allí», dijo en entrevista a BBC.

ES EL MOMENTO DE ACTUAR

Por otra parte, instó a la comunidad internacional a actuar desde ya y no esperar al 10 de enero.

«Lo que está en juego en Venezuela va mucho más allá de nuestras fronteras. Tiene que ver con la estabilidad de toda la región y Venezuela debe ser una prioridad máxima de acción inmediata», señaló.

«Aquellos que están cometiendo crímenes contra la humanidad deben rendir cuentas. Enviaría un mensaje directo a otros que hoy apoyan al régimen. Y eso no lo deben hacer solo Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y otros países», sostuvo.

Para María Corina el próximo paso de la comunidad internacional debe pasar por reconocer a Edmundo González. «Todo el mundo sabe que ganó las elecciones por una mayoría aplastante y nuestra Constitución es clara: si obtienes más votos, eres el presidente electo y él debe ser juramentado como Presidente Constitucional de Venezuela el 10 de enero».

«Queremos que la presión se ejerza ahora, no el 10 de enero, porque tenemos tiempo para lograr nuestro objetivo, que es que se respete la voluntad del pueblo ese día y Edmundo González pueda juramentarse constitucionalmente en Venezuela», insistió.

«Este es el momento de actuar y tenemos una estrategia integral y robusta y está funcionando. Nos dijeron que no era posible llegar a este punto. Y aquí estamos más fuertes que nunca. Así que nuestra estrategia está funcionando. Tenemos que seguir adelante», remarcó María Corina.

Para la líder de la oposición esperar al 10 de enero solo traería que la crisis migratoria se agrave aún más.

«Esto es un desastre. Esto tiene que detenerse. Esto podría significar que millones de venezolanos huyan en el próximo mes, muchos llegando a la frontera sur de EE.UU. Así que este es el momento de actuar. Nunca hemos tenido un apoyo popular tan grande y nunca hemos tenido tanto compromiso de la comunidad internacional que entiende que resolver este problema es una prioridad para la región y para las democracias occidentales, y nunca antes Maduro ha tenido incentivos, como los tiene ahora, para sentarse y negociar», concluyó.