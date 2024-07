VIDEO: «Te amo, no me quiero ir de mi país», las emotivas palabras de un motorizado a María Corina en Barinas

La visita de María Corina Machado al estado Barinas para un acto de campaña electoral junto al candidato Edmundo González volvió a dejar un emotivo momento, ya que un joven motorizado le dedicó unas conmovedoras a la líder opositora.

Cuando viajaba a bordo de una camioneta, una caravana de motorizados acompañó el auto en el que iba la coordinadora de Vente Venezuela. En ese momento, uno de ellos se posicionó cerca del puesto de copiloto y con su moto en marcha, le expresó su sentir.

«Te amo María Corina, no me quiero ir de mi país. Yo me quiero quedar aquí. Quiero mis hijos en una Venezuela libre», le transmitió el sujeto a la triunfadora de las primarias. Asimismo, con los vehículos aún en desplazamiento, Machado extendió su mano para tomar la del motorizado.

El muchacho iba con dos personas más en la moto y una bandera de Venezuela. El resto de los motorizados, mientras tanto, grababa a la líder opositora.

— Reporte Ya (@ReporteYa) July 7, 2024

CALLES DESBORDADAS DE PERSONAS EN BARINAS

El sábado 7 de julio Machado y el candidato presidencial por la Unidad, Edmundo González Urrutia, desbordaron las calles de Barinas en sus actividades de campaña electoral.

En videos compartidos en redes por el comando de campaña de González Urrutia, se ven las calles repletas de personas. El mar de ciudadanos se extendió por cientos de metros, con pancartas y banderas en mano.

«Esta es una tierra de gente buena, de gente trabajadora. Cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo. ¡Viva Venezuela Libre!», expresó Edmundo González a los presentes.

Machado, por su parte, manifestó: «Dios, que está de la mano porque esta es una lucha espiritual, en un momento de enorme dificultad, en una encrucijada que todo se veía oscuro por las trabas que había puesto el régimen, quiso que un hombre que tiene todas las cualidades que necesitamos para que sea un gran presidente (González Urrutia), decidiera asumir esta gran responsabilidad».