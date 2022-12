Vislumbran "difícil" que colegios cambien horarios con inmediatez, hay una gran falla y sería la planificación

Nancy Hernández de Martin, miembro de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, aseguró que para que se pueda implementar cambios de horarios en las escuelas venezolanas se debe hacer una planificación previa.

En ese sentido, acotó que el Ministerio de Educación no lo hizo. Ante esto consideró "difícil" que los cambios en los colegios se ejecuten con inmediatez.

"Hubo mucho desconocimiento y presión por parte del ministerio sobre los planteles, pero olvidaron que para aplicar cualquier cambio de horario o plan de estudio deben tener una planificación previa", dijo.

Hernández sostuvo que antes se deben evaluar puntos como el año, el grado y hasta el plantel en cuestión, debido a que cada uno funciona de manera diferente. Además, apuntó que la creación del segundo turno atenta contra el turno integral, afectando de forma efectiva el horario de clases y el aprendizaje de los estudiantes.

"La aspiración es todo el día clases para que nuestros muchachos obtengan complementos curriculares. Que puedan estar más horas aprendiendo y menos tiempo de ocio porque la sociedad y el Estado no han logrado darle a las poblaciones vulnerables ocupaciones para su tiempo libre, bien sea con la cultura, el entretenimiento o la investigación. Es un eufemismo decir que el tiempo libre lo vincularán con tareas de solidaridad con su comunidad. Para mí eso es ponerle etiqueta a lo que será tiempo no usado y no creativo del espacio escolar, porque las comunidades están más concentradas en sobrevivir que en formación ciudadana para nuestros muchachos", comentó.

ESCUELAS Y EL DOBLE TURNO

La integrante de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes manifestó que crear un doble turno implica tener edificaciones aptas para eso.

"Muchas de nuestras escuelas están pensadas para un solo turno. Al modificar eso sin planificación reduces las posibilidades de la población que está siendo atendida. Por lo que debe abrirse la matrícula para recibir a una población que empezará tardíamente", aseveró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BERNAL DENUNCIÓ QUE ESTÁN USURPANDO SU IDENTIDAD PARA "PROPONER NEGOCIOS INDEBIDOS Y EXTORSIONAR"

En ese orden de ideas, explicó que se debería esperar hasta el siguiente año para que las escuelas se adapten y busquen soluciones. Además, resaltó que para un doble turno los colegios privados tendrían que consultar a los padres y representantes. Esto en vista que son estos quienes costean el mantenimiento de los colegios.

"Sabemos que hay colegios que prestan sus actividades para cosas puntuales en horas de las tardes. Pero es muy diferente eso a un turno educativo", mencionó.