"Volví a nacer": Los desgarradores testimonios de los sobrevivientes de la tragedia en Las Tejerías

El deslave en Las Tejerías dejó al menos 25 muertos este fin de semana, y cada hora que pasa la cifra podría aumentar. Sin embargo, muchas personas sobrevivieron a esta tragedia y aseguraron que "volvieron a nacer".

José Santiago, de 65 años, fue uno de esos venezolanos que sobrevivió al pasar 40 minutos abrazado a una antena mientras la descomunal crecida arrastró varias casas a su paso, incluida la suya.

"Me atrapó el río y no hallé más recurso que montarme en la placa (techo) y me abracé a la antena. ¡Volví a nacer!", aseguró el hombre a la agencia AFP.

José acotó que fueron minutos de terror los que vivió porque sintió como troncos y otros objetos le pasaban cerca; al igual que pudo ver como el agua elevaba autos y fragmentos de viviendas.

"Me llegó el agua aquí (al cuello), ya estaba listo (para morir), si llueve cinco minutos más me ahogo", relató.

Por su parte, Domingo Ávila perdió su casa de dos plantas en el sector La Hoyada; pero tanto él como su familia pudieron salvar su vida.

"Solo nos quedó lo que tenemos puesto", contó el hombre a la periodista Gregoria Díaz

#Tejerias

"Solo nos quedó lo que tenemos puesto". Domingo Ávila logró sobrevivir al deslave junto a su esposa y 3 niños. Su casa de dos plantas, ubicada en La Hoyada, quedó sepultada con lodo, mientras que el segundo piso, fue arrasado por las aguas. pic.twitter.com/HQDDQgDo3x — Gregoria Díaz (@churuguara) October 9, 2022

Mientras Everlyn González, habitante del callejón El Matadero, también se vio afectada con la crecida del río.

"Cuando abrí la puerta veo la quebrada aquí en la esquina de mi casa. Me sorprendió y perdí todo", sostuvo a la periodista Carmen Elisa Pecorelli.

NEGOCIOS DESTRUIDOS

Muchos comercios resultaron afectados en Las Tejerías. Entre ellos estaba el de María Gracia Carvalhais, una comerciante de 60 años que llegó a Venezuela desde Portugal.

"El agua tumbó las dos puertas de la ferretería", dijo la mujer mientras intentaba contener las lágrimas.

Ella calcula que el 80% de su local está destruido. "Todo se dañó, pero lo importante es que estamos vivos. Como el ave Fénix vamos a surgir. La lluvia de ayer (sábado) era extraña, venía manejando desde La Victoria, tenía el sol detrás y adelante la nube más negra que he visto en mi vida con dos arcoíris formados dentro", expresó.

También está el caso de Karina de Faría, de 53 años, quien contó que su panadería quedó destrozada. Aunque detalló que pudo sacar a los seis trabajadores del local y ponerlos a salvo.

"Toca darle gracias a Dios que estoy viva, porque hay muchos muertos, y todos mis empleados están vivos", manifestó entre lágrimas.

Yandry Carmenate, 37 años, sostuvo que quedó encerrado con el agua casi hasta el techo en su negocio de bisutería y hortalizas.

"Yo nadaba por todos lados, tratando de romper paredes o ventanas para poder salir. Estamos vivos porque Dios es muy grande. Eso fue triste, doloroso. Mi esposa y yo solitos estábamos ahí, pero nadie nos escuchaba porque ya el agua se había metido en todo y teníamos todo tapiado y nadie nos escuchaba, no había nada, pensábamos que nos íbamos a morir. Perdí todo, pero lo material se recupera", dijo el hombre de acuerdo a VOA.