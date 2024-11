«Y el CNE, como si no fuera con él»: Enrique Márquez insiste en la necesidad de publicar los resultados del 28J

El excandidato presidencial, Enrique Márquez, insistió este domingo en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe publicar los resultados electorales del 28 de julio, pero señala que el órgano electoral actúa «como si no fuera con él» a pesar de que el TSJ se lo ha ordenado.

En entrevista concedida al periodista Carlos Croes, en el programa Diálogo Con de Televen, se le interrogó sobre las razones del Poder Electoral para no haber publicado las actas aún, dijo que eso habría que «preguntárselo a Elvis Amoroso».

«Nosotros concurrimos al Tribunal Supremo de Justicia, no solamente a la Sala Electoral, sino también a la Sala Constitucional. Y en los días de esta semana estuvimos en el TSJ, en la Sala Constitucional, de nuevo», comentó.

Asimismo, mencionó que la razón de ello fue pedir un amparo por la negativa del CNE de no publicar los resultados.

«Una especie de habeas data, es decir, reclamando que se le exija al Consejo Nacional Electoral publicar los resultados de tal manera que no solamente yo como candidato, sino la gente, pueda saber exactamente lo que ocurrió», acotó.

Y Márquez adicionó: «Es importante decir que quizás el más interesado en que esto ocurra debería ser el Gobierno para poder generar claridad de cuáles fueron los resultados, claridad acerca de la legitimidad de origen que se tendría en función de los resultados».

«Pero hasta ahora eso no ha sido posible», lamentó.

Recordó que la Sala Electoral, luego de tratar el caso, le exigió al CNE publicar los resultados. «Y el CNE, como si no fuera con él, no publica los resultados. Y eso lo que genera es una sombra de duda inmensa sobre un proceso electoral que se suponía, iba a ser una solución para la crisis política, y lo que está es agravándola», agregó.

¿IRÁN A LAS ELECCIONES?

Por otro lado, Márquez se refirió a las elecciones regionales y legislativas del próximo año, indicando que cuando se llame a ella, su partido Centrados verá las condiciones primero.

«Y, por supuesto, nuestra intención siempre será participar. Siempre será, porque creemos que no vale la pena dar espacios vacíos. Es como cuando usted sencillamente se abstiene de participar en eventos que son importantes para el país», adicionó.

A juicio de Márquez, cualquier evento es importante. «Y no creemos que la política se acabe nunca. No se acabó el 28 de julio, no se acaba el 10 de enero. Nosotros sí creemos que la política hay que ejercerla y ejercerla todo el tiempo».