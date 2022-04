"Ya no se va, llega por raticos": Protestaron en Mérida por continuas fallas eléctricas

Habitantes del estado Mérida salieron a las calles para protestar ante los cortes eléctricos que se han convertido en el pan de cada día.

"En Mérida la luz ya no se va, llega por raticos"; indicó uno de los ciudadanos.

El periodista Jade Delgado informó que los merideños están cansados de estar sin luz y quemaron cauchos como forma de protesta para exigir mejoras en el servicio eléctrico.

"Ante los despiadados apagones que se registran en Mérida, en Tovar protestaron para exigir mejoras en el servicio; el cual con el paso de los días se hace más caótico. Corpoelec anunció cuatro horas de racionamiento diarias, pero son más de 15", expresó.

Destacó en su cuenta en Twitter que los apagones son cuatro veces al día, y además los sectores permanecen sin agua.

QUEMARON CAUCHOS CANSADOS DE ESTAR SIN LUZ

Corpoelec anuncio 4 horas de racionamiento diarias, pero son más de 15 pic.twitter.com/QJPzE5Bh8M — Jade Delgado Huggins (@jadesdelgado) April 12, 2022

"Perdí mi refrigerador y mi vecina que pensaba hacer unos dulces para vender estos días, Corpoelec le dañó la nevera. Que plaga tan despiadada y además se burlan de la gente. Que aplique el que tienen en Mérida", manifestó un usuario en Twitter.

El periodista Emmanuel Rivas señaló que este domingo se registraron tres cortes eléctricos en Mérida, un estado que ahora vive "en tinieblas".

"Corte uno: 6:00 a.m. a 9:20 a.m. Corte dos: 12:20 p.m. a 3:30 p.m. Corte tres: 7:00 p.m. a 11:09 p.m. Llegó súper bajita. No prendía ni un bombillo, así que daba lo mismo. Se restableció totalmente este lunes a las 10:00 a.m.", sostuvo.

Viacrucis en Mérida se realizan a oscuras, sin luz, con teléfonos y linternas los feligreses acompañan las actividades religiosas de la Semana Santa. Gracias a los apagones de @Corpoelec_Meri @JEHYSONGUZMAN #MeridaNosUne #MeridaTieneConque #MeridaApagada pic.twitter.com/boF7emiVIo — Jade Delgado Huggins (@jadesdelgado) April 11, 2022

MÉRIDA Y LAS FALLAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO

Las fluctuaciones del voltaje suelen ocurrir diariamente, de hecho fue precisamente en marzo de 2019 cuando se registró el mega apagón. Desde ese entonces, se han producido al menos 442.850 fallas eléctricas; esto según el balance ofrecido por el Comité de Afectados por los Apagones el pasado 8 de marzo.

La presidenta de esta instancia sostiene que esto ocurre porque hay poca inversión y falta de mantenimiento en el sistema eléctrico nacional.

La portavoz precisó que durante las 10 primeras semanas del 2022; el país acumula alrededor de cinco mil averías.