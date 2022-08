Ya no será en septiembre, nuevo año escolar iniciará la primera semana de octubre

La vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud de la Administración de Nicolás Maduro, Gabriela Jiménez, informó que el inicio del año escolar 2022-2023 será entre el 5 y el 12 de octubre.

Asimismo, indicó que las inscripciones y preparación del proceso educativo se efectuarán en septiembre, a pesar que no ofreció una fecha exacta.

"La educación es el motor transformador de todo el país", sostuvo en una entrevista ofrecida a Venezolana de Televisión (VTV).

Con este anuncio quedó descartado que el inicio del año escolar sería entre el 15 y 20 de septiembre como lo había dicho la ministra de Educación, Yelitze Santaella.

DOCENTES NO CEDEN: ADVIERTEN QUE NO SE INCORPORARÁN AL NUEVO AÑO ESCOLAR HASTA QUE NO SE CUMPLAN SUS EXIGENCIAS