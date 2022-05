Yanis Chimaras: Se robaron la lápida de su tumba y su hija Laura respondió

A 15 años de su muerte, muchos venezolanos recuerdan a Yanis Chimaras. Y en esta ocasión una pareja de fanáticos denunció que fueron robadas las placas que se encontraban en su tumba, ubicada en el cementerio del Este, Caracas.

Por medio de la cuenta de Instagram @sonadoresxelmundo; Carlos Zambrano y Oriana Ianni explicaron visitaron el lugar donde reposan los restos del actor y se percataron que su lápida fue sustraída por delincuentes.

"La tumba no está identificada, no tiene placa. Vinimos al cementerio a visitar su tumba y nos llevamos esta sorpresa. Donde el cementerio nos indicó que está enterrado Chimaras no vimos rastro de su placa, de hecho, un empleado nos confirmó que esta es la ubicación de la parcela, que está rodeado por tumbas que sí tienen placa", comentó Zambrano.

SE ROBARON LA PLACA DE LA TUMBA DE YANIS CHIMARAS Y SU HIJA RESPONDIÓ

El influencer agregó que se desconocen otros detalles del hurto, incluyendo la actual ubicación de la osamenta. Además reveló que otras lápidas de difuntos han pasado por la misma situación.

"No sabemos qué ocurrió con la placa del actor pero muchas personas han denunciado que acá se roban las placas de las tumbas, y eso es evidente como pueden ver acá", expresó.

Como era de esperarse, la polémica llegó a oídos de la hija del fallecido intérprete, Laura Chimaras, quien pareció tener desconocimiento del caso.

La también actriz aprovechó la ocasión para agradecer a los admiradores por rendir homenaje a su padre y aseguró que pronto solventará la situación.

"Gracias por ir, gracias por notificarnos eso. Yo iré a Venezuela y mandaré a colocar su placa de nuevo. Muchas gracias por ir, de verdad lo valoro mucho", escribió en la sección de comentarios.

Su declaración fue respaldada por miles de internautas, quienes exigieron la respuesta de los encargados del cementerio y además le recomendaron asignar una estela que "no sea tentación para los delincuentes".

"No hay respeto, ni siquiera a los difuntos. Lo lamento tanto", "No importa un aplaca, con honrarlo y agradeciendo lo aprendido es suficiente", y "Lo que hagas por tu papi, él lo ve con mucho amor", fueron parte de los comentarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN PORTUGUESA | NIÑO DE TRES AÑOS MURIÓ TRAS RECIBIR UN DISPARO EN MEDIO DE UN TIROTEO

Por el momento, las autoridades del camposanto no se han pronunciado al respecto. Chimaras, fue asesinado en Guatire, estado Miranda, el 24 de abril del 2007. Un grupo de delincuentes lo abordó a él y a su hija mientras buscaban a una amiga para ir al trabajo.

A pesar que el artista intentó mediar con ellos, recibió tres puñaladas en el pecho. Fue trasladado de emergencia al hospital donde falleció tras sufrir una hemorragia severa en uno de sus pulmones.