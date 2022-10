ZULIA: Niños prendieron una vela porque tenían horas sin luz y se les incendió la casa

En la noche del miércoles, 26 de octubre, una vela provocó un incendio en una casa en la población de Guarero, en el municipio Guajira del Zulia. En tal sentido, tres niños lograron escapar por poco de las llamas que consumieron la vivienda.

La tía de los niños, Jenny González, relató a Radio Fe y Alegría Noticias que las llamas iniciaron a las 10 de la noche del miércoles. La mujer aclaró que los infantes encendieron una vela para alumbrarse, puesto que el sector estaba sin servicio eléctrico.

Sin embargo, los niños, los cuales estaban solos, colocaron la vela sobre una cava de anime. Poco después, no se percataron que comenzó un incendio producto de la combustión de las llamas.

Las llamas comenzaron a extenderse por la vivienda y los vecinos del sector Barrio Nuevo se dieron cuenta de la situación. En consecuencia, alertaron a los familiares de los niños para que los rescataran.

NIÑOS SALIERON CON VIDA

La rápida reacción de los vecinos y familiares permitieron el rescate de los niños, los cuales no sufrieron lesiones por las llamas. No obstante, no se conoce el alcance de daños que sufrió la casa de la familia.

González aclaró que el incendio provocó la pérdida de los alimentos y útiles escolares que estaban en la vivienda. Asimismo, se quemaron 500.000 pesos colombianos (101 dólares) que tenía ahorrados la madre de los niños para alguna emergencia.

La parroquia Guajira está sin servicio eléctrico desde la mañana del lunes, 24 de octubre, y las autoridades no han tomado medidas al respecto. Por tanto, los pobladores se vieron obligados a buscar maneras de tener iluminación en las noches.

Por su parte, el sector comercial también ha sufrido relevantes pérdidas de productos y mercancías, como consecuencia de las nulas ventas.