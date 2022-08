EN VIDEO | Así renunciaron todos los empleados de una tienda, estaban hartos del maltrato de su jefe

Un grupo de empleados de una tienda de zapatos en Lynchburg, ubicada en Virginia, en los Estados Unidos se ha convertido en el gran "ejemplo" de una renuncia masiva.

El momento quedó registrado en un video, el cual se ha viralizado en las redes sociales durante las últimas horas.

En el mencionado material audiovisual, se puede observar cómo los trabajadores dejan sus puestos de trabajo con mensaje incluido para su jefe.

LA CARTA DE LOS EMPLEADOS

"Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (jefe), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates", se lee en la descripción del vídeo

"Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido", finaliza el texto, publicado por uno de los empleados.

Vale destacar, que se conoce como 'la gran renuncia' el fenómeno, típico en los Estados Unidos, en el que miles de asalariados renuncian voluntariamente a sus empleos hartos de sus condiciones laborales o sus jefes.

El vídeo tiene en Tik Tok millones de reproducciones y miles de comentarios felicitando a los empleados por su valentía. Una antigua trabajadora afirmó entender lo sucedido. “Como antigua trabajadora de esta empresa, lo entiendo perfectamente”, dijo, mientras otra persona añadió que “odiaba ese trabajo". "Me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré”, aseveró. También hubo referencias al hecho de que todos llevaban bolsas de zapatos: “Parece que todos están usando su descuento de empleado una última vez antes de abandonar definitivamente las instalaciones”, escribió otro de los internautas.

#shoedeptencore #shoedept #Buffering #seeyanever ♬ original sound - Garwood8812 @garwood8812 When the entire staff decides to quit the shoe department in a matter of minutes. To our DM, we all hated you and dont forget to fix those window displays 😉. Shoe department youve been real, youve been fun, but you sure as hell havent been real fun ✌🏻 #greenscreenvideo