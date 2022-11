¿Cien años de soledad? Nace bebé con una aparente cola en México

Una bebé nació en un hospital de México y dejó sorprendido a varios doctores ya que la infante vino al mundo con una cola, por lo que especialistas siguen este caso.

El informe del nacimiento indicó que la bebé poseía una cola "extremadamente rara" cuya longitud era de 5,7 cm y su diámetro era de entre 3 mm y 5 mm en su longitud, cilíndrica y puntiaguda hasta el final.

El reporte de los médicos agregó que es "extremadamente infrecuente" la presencia de esta clase de colas en humanos. Asimismo, precisaron que generalmente, se diagnostican después del nacimiento y sin que haya antecedentes familiares vinculados a su aparición.

Este caso de la bebé con cola sucedió en centro asistencial situado al nororiente de la nación mexicana. A la mamá se le practicó cesárea mientras que los doctores encargados del parto no ocultaron su sorpresa ya que tuvo un control prenatal normal.

Según información de El Diario NY reseñó que la madre tampoco tenía antecedentes de radiación, exposición a teratógenos o infecciones en medio del embarazo.

Asimismo, se informó que la bebé es hija de padres hispanos consanguíneos y sanos los cuales no superan los 30 años y ya tienen un hijo mayor, que goza de excelente salud.

Tras exámenes, doctores determinaron que la cola de la bebé estaba cubierta de pelo, cuya forma era cilíndrica y cónico en la punta, parcialmente enrollada.

Luego de una radiografía, no se evidenció alguna anomalía o estructura ósea dentro de la extremidad, lo que sugiera que no es vestigial. Esto quiere decir que no es un apéndice cubierto de piel.

A la pequeña se le realizó una posterior operación para retirársele la cola, cirugía que se llevó a cabo sin problemas.