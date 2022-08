¿Cómo sería la última selfie de la Humanidad? Inteligencia artificial dio aterradora respuesta

Desde hace días circula en las redes lo que sería la última selfie de la Humanidad desde el punto de vista de la inteligencia artificial.

¿Pero de qué se trata? Desde hace tiempo hay un boom de programas generadores de fotos a través de la inteligencia artificial.

Muchos usuarios de Internet tienen acceso a diversas alternativas de este tipo y piden fotos alocadas, divertidas o de cualquier otro tipo.

Yoo should by now have heard about the artistic AI. DALL•E someone asked it to create “the last selfie on earth” the result is accurate pic.twitter.com/zVnO5QdSIa

— Daniel Silva (@volterinator) July 29, 2022