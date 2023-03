¡DE NOVELA! Se hizo una prueba de ADN y descubrió que su esposa es en realidad su hermana

Un hombre adoptado ha afirmado que su esposa desde hace seis años y la madre de sus hijos es en realidad su hermana biológica.

Según un informe, el hombre descubrió su verdadero linaje familiar después de que su esposa necesitaba un trasplante de riñón y estudiaban su compatibilidad.

Y es que después de hacerse la prueba, en el resultado apareció una alta coincidencia de ADN lo que dejó por sentado que ambos eran hermanos biológicos.

La historia se viralizó después de que el hombre compartiera los detalles en una publicación del blog Reddit, que ahora ha sido eliminada.

La publicación comienza con la información de que el hombre no tenía registro de sus padres biológicos ya que estaba involucrado en una adopción cerrada, informó Times Now.

Todo salió a la luz cuando el hombre se sometió a unas pruebas para determinar si es o no un donante apto para su esposa, quien necesitaba un trasplante de riñón de emergencia tras el nacimiento de su hijo.

ESPOSA ENFERMA

«Justo después de que nació nuestro hijo, mi esposa se enfermó y ahora necesita un trasplante de riñón. Consultamos con sus familiares y ninguno era compatible», reveló la publicación de Reddit.

«Sabía que sería una posibilidad remota, así que decidí hacerme la prueba para ver si podía donar. Recibí una llamada el otro día diciendo que era compatible», continuó.

Los resultados mostraron que su esposa tenía un «porcentaje de compatibilidad anormalmente alto».

Las pruebas concluyeron efectivamente que el esposo y la esposa eran, de hecho, hermanos biológicos.

La publicación de Reddit decía: «Estamos relacionados, no, no estoy bromeando. No sé qué hacer para seguir adelante, pero sé que puede estar mal. Ella es mi esposa y la madre de nuestros hijos».

Como era de esperar, muchos usuarios de Reddit quedaron desconcertados por el descubrimiento del hombre.

Un usuario escribió: «Ya tienes hijos y se supone que están sanos ya que no mencionaste ninguna anormalidad loca».

Hasta donde se supo la pareja que vive en la India sigue junto a sus hijos, la esposa salió airosa del trasplante.