Desde billetes hasta el himno: Las cosas que cambiarán en Reino Unido por muerte de la reina

La reina estuvo al mando durante por más de 70 años y la mayoría de la gente nunca ha conocido a nadie más en el trono.

Desde que se convirtió en monarca en 1952, su imagen y cifra ha sido parte de la vida cotidiana, estampada en todo, desde dinero en efectivo hasta sellos.

Pero luego de su muerte a los 96 años este 8 de septiembre y la proclamación de un nuevo rey, el Reino Unido verá muchos cambios, sobre todo en lo cotidiano.

Además otras cosas tendrán que actualizarse para hacer referencia a un rey en el trono, en lugar de una reina.

Entonces, ¿cuáles son exactamente algunos de los cambios que se verán durante los próximos años del reinado de Carlos III?

EFECTIVO Y MONEDAS

En el Reino Unido, todos los billetes y monedas en efectivo llevan el rostro de la Reina, pero ahora, se crearán nuevas monedas y efectivo con el rostro del rey.

Ha habido planes para esto durante mucho tiempo y el nuevo efectivo se producirá y distribuirá a la circulación general, y el antiguo dinero se eliminará gradualmente.

Se cree que el dinero con la cara de la reina seguirá siendo moneda de curso legal durante un tiempo, luego se fijará una fecha para dejar de usarlo.

Sin embargo, no es solo en el Reino Unido, donde se usa el rostro de la reina en la moneda; también en: Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Se espera que eventualmente estos países cambien la imagen de la monarca fallecida de sus billetes y monedas.

BUZÓN DE CORREOS

EIIR son las iniciales de la reina que significan: Elizabeth II Regina, el Regina es porque en latín se usa para reina, mientras que Rex es el latín para rey.

En todo el Reino Unido, excepto en Escocia, la mayoría de los buzones de correo tienen las iniciales EIIR.

Y aunque después de la muerte de un monarca, los buzones de correo no se reemplazan, es probable que los nuevos que se hagan presenten el elegido por el nuevo rey.

PASAPORTES

Los pasaportes del Reino Unido, rezan: "El Secretario de Estado de Su Majestad la Reina Británica solicita y exige, en nombre de Su Majestad, a todos aquellos a quienes corresponda que permitan que el portador pase libremente sin obstáculos, y que se le permita al portador sin obstáculos la asistencia y protección que sean necesarias.”

Por lo tanto, los nuevos pasaportes emitidos se modificarán para reflejar los pronombres masculinos del nuevo rey.

Sin embargo, es probable que los pasaportes solo deban actualizarse una vez que hayan expirado.

SELLOS DE LA REINA

Los sellos, similares al dinero en efectivo, también muestran una imagen de la Reina y nuevamente se tendrán que crear otros nuevos con la cara del rey.

Los que tienen una imagen de la reina se estima que sean eliminados gradualmente.

UNIFORMES

Las iniciales de la reina aparecen en muchos uniformes en el Reino Unido, incluidos los que usan los oficiales de policía y el ejército.

Es probable que estos uniformes se actualicen con el tiempo con la nuevas iniciales del rey que desde ahora es Carlos III.

HIMNO NACIONAL

Ahora que la reina ha muerto, el himno nacional ya no será God Save the Queen; por lo que debería volver su versión para el monarca masculino: God Save the King.

Lo mismo deberá ocurrir en las estrofas internas donde se deberá cambiar el pronombre que esta vez promete perdurar por lo menos varias generaciones, pues los siguientes en línea de sucesión son hombres: William y su hijo George.

Esta versión masculina del himno nacional se usó por última vez en 1952 cuando Jorge VI estaba en el trono.

THE MIRROR