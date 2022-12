"Disfruta las galletas porque el próximo año serán veneno": Niño amenazó a Santa por no recibir sus regalos

A través de redes sociales se viralizó la historia de un niño que amenazó a Santa por no recibir los juguetes que había pedido. Un usuario de TikTok compartió la historia de Jeremy y sus cartas a Papá Noel.

Jeremy sintió decepción por no haber recibido todo lo que le pidió a Santa así que decidió escribirle una carta el 25 de diciembre.

"Querido Papá Noel, te escribo esto el día después de Navidad y estoy muy triste porque solo recibí uno de los dos regalos que pedí. Ya que te comiste mis galletas, voy a asumir que mi regalo perdido fue un error", comentó.

Al final de la página le dejó un pequeño aviso: "Tienes una semana para arreglar esto".

Al día siguiente el niño recibió una respuesta escrita por el propio Santa que lamentaba que se sintiese decepcionado con sus regalos.

"Pediste dos regalos muy caros y Santa no puede hacer mucho". Además, agregó que debe aprender a "estar agradecido por lo que tienes y no a estar molesto por lo que no tienes".

De igual forma, Santa le envió un aviso. "Si continúas quejándote, no tendré más remedio que agregarte a la lista de traviesos el próximo año".

SUBIDA DE TONO

Lejos de reflexionar y aprender, Jeremy escribió una nueva carta para retar a Santa.

"Querido Gordito, tus amenazas no me asustan. Jugué tu juego y no cumpliste. Esto no está bien. Te daré una semana y luego pagarás", acotó.

Asimismo, dejó una nueva advertencia. "PD: No sé por qué es caro cuando tienes esclavos elfos para hacer cosas para ti, creo que eres muy travieso por tener esclavos".

Al recibir esta carta, Santa decidió volver a responder para darle una lección al niño.

"Querido Jeremy. He hablado con tus padres y les he dicho que te quiten la Wii U. Ahora no tienes nada. Una vez que aprendas a ser agradecido, tal vez puedas recuperarla. Estoy decepcionado contigo Jeremy. Tendrás que ser muy bueno este año si quieres volver a estar en la lista de los niños buenos", manifestó.

AMENAZA DE MUERTE

Esta respuesta de Santa no le sentó nada bien a Jeremy que expresó sus deseos más oscuros.

"Santa: No me gusta ese truco que hiciste con mis padres. Estás en mi lista de malos ahora. Deberías tener miedo, porque pareces lento y fácil de matar. Disfruta de tus galletas el próximo año porque serán veneno. Espero que mueras", expresó.