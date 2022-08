El angustiante video de un oso polar en problemas que pidió ayuda a un humano

Un oso polar se acercó hace pocos días a una base en el Ártico, llamada Dickson y ubicada en el norte de Rusia. En ese lugar, el animal se encontró con humanos, quienes se percataron que tenía una lata de leche condensada atorada en su boca.

En las imágenes se observa al animal con una actitud pacífica y se acerca a un humano, quien tocó la lata e intentó sacarla. Sin embargo, el oso se movió y tuvo que buscar ayuda de algunos especialistas.

“Según informó el periódico ruso Novye Izvestiya, en pocas horas un equipo especializado de veterinarios llegaron al lugar. El oso aún se encontraba en los alrededores de la base rusa”, expuso Publimetro.

Los científicos tomaron fotografías del oso polar y se percataron de que tenía la lata atorada a su lengua. Asimismo, verificaron que el animal estaba receptivo y necesitaba ayuda para retirar el aluminio de su boca.

SALVARON AL OSO POLAR

Los expertos señalaron que, para evitar causarle más daño al animal, le dispararon dardos para que se durmiera. Una vez estaba inmóvil, se acercaron a él y retiraron rápidamente la lata de su lengua.

“Utilizaron dardos de sedación para retirar la afilada lata del hocico del oso sin causarle más daño y así trasladarlo con comida a un sitio retirado de la población para ayudarlo en su pronta recuperación”, expusieron los medios.

Los especialistas analizaron que la lata tuvo que llegar a la costa rusa desde el mar. En tal sentido, el oso intentó lamer el alimento que quedaba adentro, pero presionó el metal y quedó incrustado en su lengua.

No se conoce cuándo el animal se atoró con la lata de comida, pero desde entonces no pudo alimentarse. Por lo tanto, el oso polar estuvo cerca de morir; no podía comer o tomar agua con comodidad.