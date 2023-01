El aterrador video de un dron que muestra un tiburón acechando a bañistas en una playa

Unas imágenes aterradoras que se viralizaron podrían haber sido una escena sacada directamente de la película Tiburón.

Los bañistas en Hillary's Dog Beach, cerca de Perth, Australia, estuvieron peligrosamente cerca de la muerte el 28 de diciembre después de que se viera un tiburón tigre acechando cerca de la orilla.

Las impactantes imágenes de dron capturadas por el bañista Sam Wood muestran al depredador en las cristalinas aguas australianas.

Estaba a solo unos metros de los bañistas desprevenidos que disfrutaban de la costa el día soleado.

En un momento, se puede ver al tiburón nadar hacia una mujer antes de que dé un giro en U, decidiendo que no está interesado en ella.

“Estaba preocupado de que esto pudiera ser un ataque, y obviamente estaba bastante asustado”, dijo Wood a un medio local.

El lugareño dijo que estaba filmando con su dron a unos 800 metros de la playa y corrió hacia la orilla una vez que se dio cuenta de que había un tiburón en las aguas poco profundas. Todos los nadadores fueron sacados rápidamente del agua y se evitó un ataque.

Los que vieron el informe local sobre el avistamiento del tiburón acudieron a Facebook para compartir sus pensamientos, y muchos residentes de Australia dijeron que no es nada raro ver a los depredadores.

“Durante un período de seis meses, he visto seis tiburones… Ahora simplemente ya no nado”, escribió uno.

“No me sorprende. He visto cosas así en la vida. He visto rayas y tiburones de más de 5 pies acercarse a los nadadores en el agua hasta la cintura y no tener ni idea”, intervino otro.

Un tercero declaró: “Tenía la impresión de que las aguas del oeste de Australia estaban llenas de tiburones que les gustan las aguas poco profundas. Me encanta la costa de allí, pero no iría a nadar”.

De hecho, los ataques de tiburón en Australia no son inauditos. En octubre, a un hombre casi le cortan el brazo después de ser mordido por un tiburón mientras pescaba con arpón en la zona, reseña The New York Post.

Pero no es solo Australia la que experimenta un aumento en los avistamientos y ataques de tiburones.

El verano pasado, la costa este de los EEUU experimentó una plaga de tiburones con una serie de ataques.

También hubo varios avistamientos y ataques de tiburón en Florida, con un video viral que muestra a dos tiburones dando vueltas a los nadadores retozando en el agua en una playa de Jacksonville.