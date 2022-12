El drama de la joven que tiene 23 años, pero parece una niña: “Deseo que me traten como adulta”

Shauna Rae es una joven de 23 años que tuvo que enfrentar una agresiva quimioterapia cuando era un bebé. Aunque logró sobrevivir, el tratamiento provocó problemas de crecimiento y actualmente parece una niña de apenas seis años.

Rae ha contado que los médicos le detectaron un tumor cerebral cuando tenía solo seis meses de edad. Los especialistas aplicar una quimioterapia que dejó secuelas de por vida y desde entonces tiene problemas hormonales.

La joven ha relatado que su padecimiento le ha provocado grandes dificultades en su vida, puesto que la gente cree que se trata de una menor de edad. “Si me vieras, pensarías que soy una niña normal haciendo cosas de niña normal”, indicó Rae.

"La verdad es que no soy una niña. Soy una mujer, una mujer de 23 años atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años. Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto", agregó.

RAE QUIERE “INDEPENDENCIA”

La joven aseguró que uno de sus objetivos es mudarse de la casa de sus padres y poder mantenerse por sí misma. “Estoy trabajando en mi independencia”, expuso Rae, según Antena 3.

Rae ha explicado en varias ocasiones que sufre varios problemas en su vida, producto de su baja estatura y rostro infantil. Por tanto, tienen dificultades para salir de fiesta con sus amigos, beber alcohol, inscribirse en un gimnasio o hacerse un tatuaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PINTÓ A SU PERRO PARA QUE SE PARECIERA AL GRINCH, SE HIZO VIRAL Y LE LLOVIERON LAS CRÍTICAS

Aunque sufre varias dificultades, Shauna Rae se convirtió en una estrella en Estados Unidos. La joven tiene un documental de televisión y cuenta con más de 170.000 seguidores en Instagram, en donde explica sus problemas, pero siempre se muestra optimista.