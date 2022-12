EN FOTOS | Jonathan es el animal más viejo del mundo, una tortuga que nació en los años 1800

La tortuga Jonathan, quien es considerado como el animal más longevo del mundo, celebró 190 años de vida. El reptil ha vivido las dos guerras mundiales, siete monarcas británicos, 39 presidentes de Estados Unidos y es más viejo que la Torre Eiffel.

Jonathan reside en Santa Elena, un territorio británico en el Océano Atlántico. El lugar está ubicado frente a las costas de Angola y Namibia.

Toda la isla celebró una fiesta de cumpleaños este fin de semana en la residencia del gobernador. Además, llevaron a cabo un evento donde la gente pudo obtener estampillas de Jonathan y otros recuerdos.

Jonathan being presented with his 190th birthday cake at Plantation House today. Delivered to him by the wonderful staff of Plantation that care for him for a day-to-day.#Jonathan #birthday #sthelenaisland pic.twitter.com/DxnOPYroNT

— St Helena Tourism (@sthelenatourism) December 4, 2022