EN FOTOS | La mujer que tiene 28 años, pero vive y se viste como una bebé

Recientemente, un curioso caso ganó notoriedad en las redes sociales. Se trata de Lucy Anne, una mujer de 28 años, quien trabaja como analista de seguridad cibernética en Pensilvania, Estados Unidos, pero se viste y vive como una bebé.

Anne tiene un perfil de Instagram, en el que comparte su curiosa forma de vida. En tal sentido, publica fotografías de ellas con pañales y chupetes, mientras que tiene un aspecto infantil y está rodeada de peluches y juguetes.

La mujer precisó que descubrió sus gustos cuando tenía apenas nueve años, robaba los pañales de su hermana menor y se los ponía. Unos años después, conoció a más personas como ella, quienes se englobaban en una comunidad llamada Adult Baby/Diaper Lover (ABDL).

“No descubrí que existían bebés adultos hasta que era adolescente e hice algunas búsquedas en Google por mi cuenta cuando tenía 13 años. Hasta entonces, nunca se me ocurrió que habría más personas como yo”, explicó la joven a medios locales.

ANNE: “ME SIENTO COMO UNA NIÑA PEQUEÑA”

La joven explicó que descubrió su hobby cuando tenía nueve años, pero que no tiene motivos sexuales. Al contrario, Anne sostuvo que se sentía cómoda y, finalmente, aceptada, después de años de reprimir sus gustos.

“He recibido solicitudes sexuales, me siento bastante incómoda y siempre trataré de ignorarlo, pero mi novio me lee cuentos de hadas antes de acostarme y eso me hace sentir muy cómoda”, explicó Lucy Anne.

A pesar de vestirse como una niña, Anne mantiene una vida profesional e insiste que puede comportarse como una adulta. “Tengo una excelente carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía me siento como una niña pequeña”, concluyó.

La joven también vende fotos en las que lleva pañal o bodies, según reseñó The Mirror. Sin embargo, aseguró que cuando recibe propuestas de carácter explícito, le genera incomodidad y bloquea a esa persona de su red social.