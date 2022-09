EN MÉXICO | Así una mujer alcanzó a asaltante para luego propinarle una golpiza +VIDEO

En México, una mujer, experta en artes marciales, alcanzó a un asaltante para luego propinarle una golpiza en plena vía pública. El momento quedó captado en un video, el cual rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Las cámaras de seguridad de la calle, ubicada en la colonia de Santa Tere, en Guadalajara, captaron el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta se acercan a la mujer, uno de ellos descendió y la despojó de sus pertenencias.

Sin embargo, antes de que pudieran retirarse con las pertenencias de la joven, ella alcanzó a uno de ellos, lo tumbó de la motocicleta a la que había logrado subir y le dio una golpiza mientras su compañero huía del lugar.

Medios locales precisaron que la mujer es practicante de Jiu-jitsu, un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos.

OTRO ROBO QUE TERMINÓ EN GOLPES

Una joven mujer derribó a un ladrón gracias a la llave de kung fu que le enseñó su padre, cuando ella tenía tan solo 10 años de edad.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, todo ocurrió durante un intento de robo en Perú por parte de dos sujetos en moto, cuando la mujer estaba en la puerta de su casa. Los sujetos, rápidamente, se hicieron con su teléfono celular.

“Él ya tenía mi celular, que se lo lleve, pero ya quería meterme a mi casa porque ya me robó. Empezó a arrastrarme, se generó lo del pie, tengo una herida abierta. Después de eso no me soltaba y yo tenía miedo que la rueda de la moto me agarre la pierna porque yo estaba tirada en el piso”, comentó la muchacha, identificada como Camila Mí, de 18 años de edad, al mencionado medio de comunicación.

Precisó, que el incidente, ocurrió exactamente en el pasaje Waycapata, en San Luis.

En el video presentado por el medio, se observa a la joven saliendo de su vivienda cuando de pronto aparece una moto con dos sujetos. Uno de ellos le arrebata su celular, ella se resiste al robo y pide auxilio a los vecinos. En ese momento, salen todos y capturan del delincuente.

Ella, antes, los repele con la técnica de kung fu. Camila explicó que temió por su integridad física. Fue entonces que aplicó lo enseñado por su padre. No estaba segura si los hombres solo pretendía quitarle su celular, abusar de ella o matarla.