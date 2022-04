EN VIDEO | Casi termina apuñalado cuando quiso entrevistar a padre de un presunto estafador

Un reportero casi sale apuñalado en España, durante una transmisión en vivo, cuando intentó entrevistar al padre de un presunto estafador.

De acuerdo con la información publicada por el medio español 20 Minutos, la persona afectada fue identificada como Luis Fiuza, un reportero de Telemadrid.

El periodista y su compañero de cámara estaban realizando un reportaje para Madrid Directo.

El trabajo periodístico era sobre un presunto estafador que ofrecía restauraciones a comercios, cobraba por adelantado pero nunca realizaba las obras.

LE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | MUJER CONSIGUIÓ A SU ESPOSO CON SU AMANTE EN UN TREN Y SU REACCIÓN SE VOLVIÓ VIRAL

Los trabajadores de Telemadrid acudieron a la zona de las estafas donde se suponía que vive el presunto culpable.

Sin embargo, un hombre que estaba en lugar, que resultó ser el padre del presunto estafador, fue abordado con educación.

Fiuza trató de obtener algún testimonio sobre el asunto, pero el hombre les recibió de mala gana.

"No me filméis tanto, filma a tu madre", le dijo mientras el reportero trataba de explicarle el porqué de su presencia allí y de pedirle algunas declaraciones.

"Estamos buscando a su hijo", le explicó Fiuza, que le pide a su cámara que se aleje un poco para darle espacio al entrevistado mientras habla con él.

"No quiero saber nada de vosotros. ¡Sois unos sinvergüenzas! Así que no me preguntéis. No tenéis que meteros", dijo el hombre nervioso.

CASI APUÑALADO

Finalmente, el hombre sacó algo de su bolsillo y resultó ser una navaja que agarró con fuerza, dirigiéndose al operador de cámara.

En ese instante Fiuza lo agarró y le pidió calma, por lo que se vuelve hacia él amenazante y con el arma blanca en la mano.

Al poco tiempo, el hombre esconde de nuevo la navaja en el bolsillo y sigue despotricando y ante las amenazas del reportero de llamar a la policía dijo: "La policía soy yo".

El reportero, indignado, habla con los muchos testigos que presenciaron la escena: "Lo que me faltaba, que me saquen una navaja, por ahí no paso".

Reportero casi termina apuñalado cuando quiso entrevistar a padre de un presunto estafador. Video cortesía. pic.twitter.com/UmVAhkKXMK — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) April 30, 2022