EN VIDEO | Claman por Shakira y pitan a Piqué durante el Madrid-Barcelona jugado en EE.UU.

Aficionados al fútbol expresaron su respaldo a Shakira durante un encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona, en Las Vegas, Estados Unidos (EE.UU.).

La revista Semana aseguró que en el clásico, donde asistieron más de 50 mil aficionados, miles de fanáticos empezaron a corear el nombre de la colombiana una y otra vez.

Los cánticos invadieron el terreno de juego justo en el momento en que Gerard Piqué ingresó al campo.

Con cada toque de pelota era un cántico más a la cantante barranquillera, pero no contentos con eso, los hinchas lo abuchearon sin haber cometido una falta.

Pero no todo quedó registrado en el campo de juego sino también por las redes sociales.

Algunos internautas en la red social Twitter puntualizaron explícitamente que “Shakira se respalda”.

“En algo coincide la afición latina del Real Madrid y del Barcelona... ¡A Shakira se le respalda! Abucheos y gritos de “Shakira” para Piqué de ambas aficiones”, se leyó en Twitter.

Después de que se acabara la temporada fue que se conoció el fin de la relación de la cantante y el futbolista.

Y es por esta misma razón que Gerard Piqué apenas hasta ahora está afrontando la situación ante los aficionados.

Hasta el momento la barranquillera no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en el estadio, y probablemente no lo haga, pues según la prensa tienen un acuerdo de no agresión, para no perjudicar a sus hijos.

Lo que ocurre es que la cantante poco ha hablado públicamente de lo ocurrido con su expareja.

Además, sus últimas publicaciones en redes sociales tienen que ver con su más reciente sencillo llamado Te Felicito.

En medio de un clásico entre el #RealMadrid y el #FCBarcelona,en #EEUU, fanáticos gritaron por Shakira cuando el ex de la cantante, Piqué, ingresó al campo de juego. | Video: Cortesía pic.twitter.com/QKetjpDiaf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 24, 2022