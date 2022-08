EN VIDEO | El caos que se vivió en una agencia bancaria tras el inesperado ingreso de un toro

Un toro que había escapado de su cautiverio sembró el pánico en la ciudad de Lod, Israel, luego de pasearse libre por sus calles antes de ingresar en una agencia bancaria.

Tras entrar de forma sorpresiva al referido banco, el animal evadió su captura por al menos media hora, a pesar de las trampas que intentaron ponerle algunos de sus empleados, a quienes llegó a corretear por los pasillos de la institución financiera.

El banco Leumi informó que el toro ingresó a sus oficinas de una zona industrial de la mencionada localidad, cercana a la capital israelí, Tel Aviv; la madrugada del pasado lunes 22 de agosto, según reseñó El Diario de NY.

Dentro del edificio, el animal se deslizó por los pisos de baldosas mientras corría por un pasillo con varios hombres persiguiéndolo e incluso, se veía resbalándose y estrellándose en las paredes.

En el metraje también se aprecia como intentaron capturar al toro sin éxito, con un lazo improvisado hecho con un trozo de cuerda que se deshilachó rápidamente.

Cuando finalmente pudo ser sacado de las oficinas del banco, el animal fue tranquilizado por veterinarios de la ciudad, quienes se lo llevaron de la zona.

Afortunadamente “nadie resultó herido y no se causaron daños”, según expresó el banco en un comunicado enviado a medios locales.

Asimismo, testigos del hecho subieron videos en las redes sociales donde se ve a las personas corriendo en busca de seguridad. Todo esto mientras el toro deambulaba libre por las calles.

When you had enough of the bad service at the bank in Israel:

A bull runs through a Bank Leumi in Lod. 😂

pic.twitter.com/vNVdOB3rEz

— Emily Schrader - אמילי שריידר (@emilykschrader) August 22, 2022