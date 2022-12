EN VIDEO | El inusual fenómeno que se registró en las pirámides de Chichén Itzá que sorprendió a los visitantes

Esta semana ocurrió un inusual fenómeno en la pirámide de Chichén Itzá en México por la creación de una especie de remolino.

Sin duda alguna la pirámide guarda un gran misticismo y cada año miles de turistas se concentran a sus pies para deleitarse con su belleza. No obstante, en esta ocasión ocurrió algo que dejó a más de uno estupefacto.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que un remolino sorprendió a los visitantes de la pirámide conocida como El Castillo. Algunos teóricos destacaron que este fenómeno ocurrió días después del solsticio de invierno.

The Pyramid of Chichen Itza in Mexico anomaly. pic.twitter.com/td4GAbSQXH

— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) December 27, 2022