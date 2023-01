EN VIDEO | El "problema" de una chilena con el pan de jamón que generó un debate en redes

Una mujer chilena realizó un video debido a los "problemas" que está teniendo desde que conoció al pan de jamón venezolano hace seis años.

Aunque el video parece grabado en tono de alago con algo de ironía, tuvo reacciones de todo tipo. En la publicación, la mujer confesó que no puede dejar de comer esta comida navideña venezolana.

"Hace como seis años, casi por casualidad yo probé el pan de jamón. Desde ahí empecé a comprar pan de jamón, y mandarlo a hacer en todas las navidades. Y ahora cada vez que despierto los días posteriores a la Navidad no se me viene a la cabeza nada más para comer que no sea pan de jamón", dice.

"Yo no puedo seguir alimentándome a base de pan de jamón y de hecho el año pasado en esta misma fecha hice un video también hablando de eso. Yo no puedo creer que ustedes hayan traído consigo esta tradición que tanto daño le ha hecho a mis índices de glicemia", añade.

Una mujer chilena expreso a través de las redes sociales su opinión con respecto al pan de jamón, uno de los platos estrellas de la navidad venezolana. Aunque todos esperaban una crítica, la chilena elogió el plato típico y confesó no puede dejar de comer | Cortesía pic.twitter.com/DLlogMKEXL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 2, 2023

Para finalizar, le envió un mensaje a todos los venezolanos:

"Solo les pido amigos venezolanos y a cualquier amigo extranjero que si van a traer tradiciones culinarias, por lo menos que sean bajas en carbohidratos. Gracias", concluyó.

Aunque queda alguna duda si el video fue grabado en serio, algunos usuarios de redes sociales lo tomaron a mal que hablara sobre el pan de jamón.

"Si no quieres comer carbohidratos no los comas, nadie te obliga. Debe ser que la comida chilena es light. Cada quien es libre de comer lo que quiera, la cantidad que quiera, del país que quiera", escribió Liliana Boschian.

"Que ridiculez está diciendo esta mujer por lo rico y todo es su problema si se deja llevar por la gula o adicción a este alimento", agregó Pablo Pargas.