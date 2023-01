EN VIDEO l "Su sudor sabe al cielo": Joven bailó con Bad Bunny y le llovieron las críticas

Una joven costarricense vivió un momento de ensueño al superar la seguridad y subirse a la tarima junto a Bad Bunny en Costa Rica. A través de redes sociales presumió el video en el que aparece abrazando y bailando junto al cantante.

"Le bailé, abracé, besé y su sudor sabe al cielo, día favorito por siempre te amo y gracias", indicó.

Sin embargo, como era de esperar, a pesar de solo estar compartiendo su emoción, no faltaron las críticas en la publicación de Isabella (@piscis.baby).

El video no tardó en hacerse viral y muchas seguidoras la felicitaron y expresaron su envidia por la experiencia que tuvo. Sin embargo, otro grupo comentó que era una exagerada con respecto al comentario sobre el sudor de Benito.

Tanto fue la repercusión del video que alcanzó el millón de visitas y más de 200 mil me gusta. Ante todo el revuelo que ocasionó tuvo que subir otro video explicando todo.

“Sí, admito que tal vez me pasé un poquito o mucho como me expresé. Con lo del sudor si puedo entender que no se haya entendido de la mejor manera. Si no pido completamente perdón. Hice ese video y sin pensarlo lo publiqué, que lo iban a ver mis amigos, no el mundo entero. Pero las cosas pasan, se hizo viral. Lo hice tratando de transmitir el momento”, indicó.

Asimismo, contó sobre el intento que tuvo para darle un beso.

“No me le tiré encima, por eso acepté que no me quería dar el beso (en la boca) o sí, está bien, volví a preguntar, volví a decirle: ‘Por favor, sería el sueño de mi vida’ porque yo quería que él lo supiera, que supiera lo mucho que significaría para mí que él me diera un beso. Luego se alejó y yo dije: ‘Bueno, lo intenté, no se pudo’. Después se volvió a acercar a mí y me pegó el beso en el cachete”, recordó Isabella.