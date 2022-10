EN VIDEO | La reacción de una TikToker tras enterarse que su mamá es amiga de los padres de Dua Lipa

Con un país todavía embargado de la euforia por las presentaciones, la TikToker dejó sin palabras a los fans de la cantante. Su video se convirtió rápidamente en un éxito en las redes. Internautas bromearon con la joven, a pedirle que los invite para la siguiente ocasión en que Dua Lipa regrese a México.

EN VIDEO | Joven mexicana descubre que su mamá es amiga de los padres de Dua Lipa y graba su reacción. pic.twitter.com/dx3CBFc4zp — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 2, 2022

EL RELATO DE LA TIKTOKER

En un video la TikToker relató cómo fue que su mamá llegó a conocer a los padres de la cantante.

"Me muero. Se escucha en el radio que va a venir Dua Lipa. Mi mamá '¿Cuándo viene Dua Lipa a México?'. Yo: 'No sé, ¿por?', y me dice 'Porque conocí a sus papás en una cena en Los Ángeles y me dijeron que fuéramos a cenar cuando viniera a México'", precisó la joven.

Como era de esperarse, la grabación se volvió viral en cuestión de horas y los usuarios no perdieron la oportunidad de escribirle y bromear acerca de que esperaban ir a esa anhelada cena.

"No manches yo justo ceno ese día vamos juntos"; "Hola, íbamos en la secundaria como has estado? No me quieres invitar?"; "Amigaaaa, años sin vernos"; "A donde vamos a ir a cenar beffi"; "Amigaaa te acuerdas de cuando en el kinder te di de mi comida porque se te olvidó la tuya???", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron en la publicación.

A pesar de que el video original es del pasado 4 de julio, el mismo se volvió viral en días recientes.

Por los momentos la TikToker no ha vuelto a publicar más sobre el tema. Por lo tanto se desconoce si la cena entre su mamá y los padres de Dua Lipa se concretó.