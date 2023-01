EN VIDEO | Madre asusta a su hijo con volver a Venezuela y su respuesta se hace viral

Una madre venezolana en Perú le jugó una broma a su hijo, pero este le dio una respuesta que se viralizó en redes sociales, ganándose el corazón de los usuarios.

El hecho ocurrió cuando la TikToker @jhenelvytis compartió un video donde asustó a su hijo con volver a Venezuela. La venezolana aprovechó el encanto que tiene el menor por Perú, y para molestarlo, le dijo que pronto se irían de ese país.

La mujer fingió hablar por teléfono: “Aló, sí me contacté con ustedes porque necesito una ayuda, mi hijo y yo queremos regresar a Venezuela”. No obstante, el hijo, que jugaba con su celular, la interrumpió y le dejó claro que no quiere volver a Venezuela.

"Mamá yo no quiero regresar a Venezuela, yo soy peruano, yo quiero estar aquí", le gritó. Sin embargo, la madre siguió la jugarreta diciendo por teléfono que a ninguno de los dos le gustaba ese país y la comida "era fea".

LEA TAMBIÉN: SE LE QUEMÓ EL ALMUERZO POR ESTAR PENDIENTE DEL TELÉFONO Y SE VIRALIZÓ

“Yo no quiero regresar”, manifestó con rabia el niño, provocando las risas en su mamá, reseñó RPP.

Tras este episodio, el niño se ganó los corazones de usuarios peruanos quienes pidieron que se le otorgue la nacionalidad al joven.

Estas fueron algunas de las respuestas al video: “El merece ser feliz en el país que ama”, “Se ganó la nacionalidad”, “La otra vez un niño entró a mi salón con su mami y yo le pregunté que de dónde era y me dijo peruano/venezolano”, “Así está mi hijo, él dice que no quiere regresar más a Venezuela”, “Bueno se ganaron su DNI”, “Yo trabajo en un hogar de niños, hay niños venezolanos también y ellos cantan el himno nacional y las canciones criollas tan fuerte y emocionados”, “No, el niño se queda usted no”.

EN VIDEO | Niño venezolano afirma que no quiere volver a su país y en su lugar prefiere quedarse en Perú. pic.twitter.com/FvpkV0iOS0 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 8, 2023