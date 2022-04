EN VIDEO | Modelo venezolano causó sensación en las redes tras hacer un striptease en autobús de Bogotá

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales el video de un joven que se quitó la camiseta e hizo un striptease en un autobús de Bogotá. Después se pudo conocer que se trata de Alejandro Quintero, un modelo venezolano radicado en Colombia, que buscaba entretener a los pasajeros.

Quintero publicó el video en su cuenta de TikTok e Instagram, donde tiene 1,4 millones y 85.000 seguidores, respectivamente. Rápidamente, el video se hizo viral y ya cuenta con más de siete millones de reproducciones en sus plataformas.

“Fue una locura total desde que me desperté. No me lo esperaba. Dicen que cómo hago para tener ese cuerpo, que de dónde salí, que tan guapo. Hasta me preguntan que cuál ruta voy a agarrar o la próxima parada a tomar”, dijo Quintero a Telemundo.

Las publicaciones de Quintero son similares a la grabada en el TransMilenio. En tal sentido, tiene videos con bailes sensuales en público o en privado, mientras que en algunos está vestido y en otros con poca ropa.

QUINTERO BUSCA ALEGRARLES EL DÍA A LOS PASAJEROS

El joven, que ha recibido fanáticos y detractores, aseguró que su único objetivo es alegrarle el día a los pasajeros. Además, considera que puede emplear las redes sociales para hacerse conocer y cumplir su sueño de ser actor.

“Lo principal es el baile sensual, me quito la camisa, me tiró al piso. A la gente le causa un furor enorme que les alegra el día, después de un día trajín. Es algo divertido para alegrarles el día a las personas que tuvieron una jornada muy estresada”, apuntó.

#12Abr | El modelo venezolano Alejandro Quintero sorprendió a los pasajeros del trasmilenio en Bogotá, con su sensual baile. Video cortesía. pic.twitter.com/7a74KWHUhF — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) April 13, 2022

Asimismo, ya cuenta con varias fanáticas y fanáticos que están atentos a cuáles rutas usará para sus bailes. “Hoy por casualidad que me lo encontré en persona. Se los recomiendo; está muy bello. Y les recomiendo un baile personalizado para todas nosotras”, dijo una transeúnte entre risas.

Algunos critican a Quintero por sus bailes e, incluso, aseveran que puede estar rompiendo la ley. “Que incomodo a la gente o noticias que han salido de que me van a sancionar. Pero la verdad no le estoy bailando a nadie, no me estoy quitando el pantalón, ni hago acoso”, respondió el joven.