EN VIDEO | Niña perdió su zapato al inicio de una carrera, se devolvió a buscarlo y terminó ganando

Una niña, de siete años de edad, perdió su zapato al inicio de una carrera de 200 metros planos, celebrada el pasado sábado 7 de mayo, se devolvió a buscarlo y terminó ganando la competencia.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web de New York Post, Talaya Crawford logró la notable hazaña en una competencia de atletismo celebrada en Omaha, Nebraska, (EE.UU.).

El increíble momento fue grabado por su famoso padre, el boxeador Terence “Bud” Crawford, quien primero publicó las imágenes en su página de Instagram, un día después.

“Simplemente, no puedo dejar de pensar en la competencia de atletismo de mis hijas ayer”, escribió Bud junto al video. "Ella simplemente no tiene idea de cuánto me motivó. Esta es la definición de no darse por vencido, corazón y valor. Dejó que todo pasara el rato, incluso cuando la adversidad la golpeó", agregó el orgulloso padre por el triunfo de la pequeña en la carrera.

En el video se muestra que la joven Talaya pierde su zapato, segundos después de que se dispare el pistoletazo de salida, lo que marca el comienzo de la carrera de 200 metros.

La joven inmediatamente se da cuenta de que le falta el calzado y se devuelve para recuperar el zapato, poniéndoselo rápidamente

Si bien la mayoría de los niños pueden haber renunciado, Talaya se propuso perseverar y emprender de nuevo la carrera, a pesar de estar muy por detrás de sus competidores. Terminó llevándose el triunfo.

“¡Vamos Talaya! ¡Vamos Talaya!”, se puede escuchar a su familia gritando desde las gradas, mientras la veloz niña de siete años comienza a acercarse a sus compañeros.

Sorprendentemente, la estudiante de primaria supera a sus rivales a mitad de camino, adelantándose a la competencia y permaneciendo allí hasta que cruza la línea de meta.

Los espectadores parecían sorprendidos por la improbable victoria de Talaya, y los usuarios de las redes sociales tuvieron exactamente la misma reacción.