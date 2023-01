EN VIDEO | Presunto pedófilo quedó en encontrarse con niña de 12 años que conoció en Internet, pero se llevó una sorpresa

A través de las redes sociales se volvió viral un video en el que un padre ataca junto a sus dos perros a un presunto pedófilo.

El video lo grabó el propio perpetrador del ataque, quien decidió hacer justicia por mano propia. El audiovisual muestra a los perros mordiendo en reiteradas ocasiones al otro sujeto, quien pide que paren desde el suelo.

A man arranges a meeting with a 12 year old girl online.

On arrival, he is greeted by the girls father and family pets. pic.twitter.com/JokgfqxfWS

— Dr. PMS (@ps1ack) January 2, 2023